T'encanta cuinar i no saps què fer aquest cap de setmana? Et portem el remei infal·lible contra l'avorriment: el pastís de llimona. Fer aquest pastís no et durà gaire temps, no necessitaràs forn i a més, estarà boníssim; t'animes? Et deixem la recepta pas a pas!

Ingredients Galetes per triturar

Mitja tassa d'oli de coco fos

Una tassa de llet desnatada

300 grams de formatge crema

Tres cullerades de gelatina sense sabor

Un quart de tassa del suc d'una llimona

Una cullerada de ratlladura de llimona

Una cullerada d'essència de vainilla (opcional)

Edulcorant al gust: xarop d'atzavara, estèvia o panela Recepta En primer lloc, cal triturar les galetes fins que quedin ben esmicolades per formar la base. També, s'ha de fondre la mantega al microones, encara que podem fer servir oli de coco si volem una opció més saludable. Després, es barreja amb les galetes triturades. Per picar-les es fiquen en una bossa de plàstic i es piquen amb un corró o una ampolla. Aquesta barreja es col·loca al motlle i es fica a la nevera durant una hora. D'altra banda, comencem a preparar el pastís. Pel que fa a la gelatina, se segueixen les indicacions del fabricant. Després, s'integra el formatge crema amb el suc de la llimona, la ratlladura, la llet, l'edulcorant escollit i l'essència de vainilla. L'última cosa que s'hi afegeix és la gelatina ja freda. Quan ja estiguin tots els ingredients incorporats, es bolca tota la barreja sobre el motlle i es fica a la nevera durant cinc hores aproximadament. BONUS: Prepara un deliciós pastís de nata Amb aquesta deliciosa recepta conqueriràs el paladar de grans i petits. El pastís de nata de l'àvia és una de les postres que mai no passa de moda i que sempre agrada a tothom. Fer aquestes delicioses postres a casa amb les teves pròpies mans és més fàcil del que imagines i et farà quedar molt bé amb els teus convidats. En els paràgrafs següents trobaràs la llista d'ingredients i el procediment per fer-la a la perfecció, és simplement impossible deixar de menjar aquest deliciós pastís. Fer aquesta recepta deliciosa és realment molt senzill i porta molt poc temps. Un cop portada a taula, farà que a tots se'ls faci la boca aigua amb la seva deliciosa olor i el seu atractiu aspecte, és una autèntica delícia. Els ingredients per preparar un sensacional 'Pastís de crema de l'àvia' són: 300 g de farina 00

150 g de sucre

150 g de mantega

4 rovells d'ou

Una mica de sal

Sucre glaç per decorar Per a la crema: 500 ml de llet

40 g de farina

La ratlladura d'una llimona

3 rovells d'ou

60 g de sucre

1 ampolla d'aroma de vainilla Preparació: El primer que cal fer és preparar la massa trencada, abocant la farina prèviament tamisada sobre una superfície de treball, donant-li la clàssica forma de font amb el forat al centre. A continuació, afegiu-hi els rovells d'ou, un pessic de sal, la ratlladura d'una llimona, el sucre i la mantega tova tallada a trossos petits. Barreja primer amb una forquilla i, immediatament després, pasta amb les mans, barrejant perfectament tots els ingredients. Heu d'obtenir una massa llisa i compacta, emboliqueu-la en paper film i deixeu-la reposar a la nevera durant mitja hora. Mentrestant, ocupa't de la deliciosa i delicada crema pastissera, abocant la llet en un cassó. Posteriorment, en un bol, bat els rovells amb el sucre i la farina tamisada per evitar la formació de molestos grumolls. Quan la llet esclati a bullir, aboca la barreja en el cassó i remou contínuament fins que la crema hagi aconseguit una consistència suau i espessa. A continuació, apaga el foc i afegeix l'aroma de vainilla, remena una mica més i cobreix immediatament amb film transparent per evitar que es formi una pell a la superfície. Passada mitja hora, estén la massa trencada i passa-la a un motlle de pastís de 22 cm de diàmetre i punxa la base amb les puntes d'una forquilla. Amb la massa sobrant, feu les típiques ratlles de pastís. Ara estén la crema pastissera uniformement sobre la base de postres i decora amb les tires. Ara, enforna les postres en un forn preescalfat a 180 graus durant uns 30-35 minuts. Quan estigui llest, deixa-ho refredar i decora el teu increïble pastís de nata amb un generós empolvorat de sucre glaç i després gaudeix-la amb amics i familiars, està realment deliciosa! Bon profit!