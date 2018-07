Cinc experiments per fer amb nens durant l'estiu

Fa setmanes que els més petits de la casa van acabar les classes. Després dels campaments d'estiu i els primers i il·lusionants dies de platja i piscina, les hores es fan cada cop més llargues i aviat arriben els seus terribles "M'avorreixo!". Si busques una forma nova de entretenir-los per una bona estona i deixar-los sorpresos i amb una curiositat que els convidi a investigar per ells mateixos, no et perdis aquests cinc experiments científics per fer amb nens!





Creant boira

La boira és un dels fenòmens atmosfèrics que més fascinen als nens. Amb aquest experiment, els nens aprendran quins són els factors que influeixen en la seva formació, i com posar-los en pràctica.

Materials:



- 1 got de vidre

- 1 colador

- 3 gels

- aigua calenta



En primer lloc, agafa una gerra d'aigua calenta i omple un got ample fins a dalt. Deixa que el got es calenta durant 30 segons i després buida'l per la meitat. A continuació posa un colador sobre el got i col·loca tres cubs de gel. Veuràs com el vapor que queda per sota comença a condensar-se.



Això es deu al fet que part de l'aigua calenta es converteix en vapor. El vapor que està sota dels gels es refreda i acaba convertint-se en aigua, el que s'anomena condensació. Les petites gotes d'aigua que queden suspeses en l'aire formen la boira.



Volcans de llimona

Mitjançant aquest experiment científic, els nens aprendran a elaborar un autèntic volcà fet amb una llimona, i podran veure la reacció química de l'àcid cítric i bicarbonat de sodi usant la taula de llum.

Materials:

- 2 llimones per volcà

- Bicarbonat de sodi

- aquarel·les Líquides

- Pal de fusta

- Sabó per a plats

- safata



En primer lloc, prepara la llimona tallant el fons perquè quedi pla. Volteja la llimona i obre bé el centre. Prepara el suc d'una llimona extra tallant un segon llimona per la meitat i abocar el suc en una tassa.

Després, col·loca la llimona en una safata sobre la taula de llum. Utilitza el pal de fusta per barrejar el centre de la llimona i treure els sucs. Assegura't de mantenir el suc dins de la llimona. A continuació, col·loca unes gotes d'aquarel·la líquida sense diluir al centre de la llimona.

Afegeix un bon raig de sabó per als plats dins de la llimona. Això no és imprescindible per a l'experiment, però provoca que apareguin moltes bombolles i escuma.

Afegeix una cullerada de bicarbonat de sodi en la llimona, d'aquesta manera començarà la reacció. Utilitza el pal de fusta i regira el suc de la llimona. Veuràs que erupció del volcà mentre ho regires.

Per mantenir la reacció veu afegint més bicarbonat de sodi, colorant, sabó de plat i el suc de llimona reservat a la reacció, alternativament. Finalment, esprem la llimona amb les mans per alliberar els sucs també és una opció per a la reacció.

Monedes que desapareixen

Aquest experiment és una excel·lent oportunitat per introduir els joves i els nens el fenomen de la refracció

Materials:

- 1 moneda

- 1 got de vidre

- aigua



Primer, agafarem un got de vidre i una gerra d'aigua. Introduirem en el fons del vas una moneda i anirem a poc a poc omplint el got amb aigua. Per ara, la moneda seguirà veient-se reflectida en el fons del got. La raó és la pròpia ubicació de la moneda; la llum reflectida arriba fins als nostres ulls.

No obstant això, de posar la moneda sota el got d'aigua, es tornarà invisible davant els nostres ulls. La llum, en passar de mig es desvia, com en passar d'aire a aigua, o d'aigua a vidre. És aquest el fenomen anomenat refracció. Si mirem el got des d'un altre costat, la refracció ens farà creure que la moneda ha desaparegut.



La flotabilitat

Si poses un ou en aigua s'enfonsarà irremeiablement fins al fons, però si afegeixes una quantitat suficient de sal aconseguiràs que suri. Descobreix per què i aprèn sobre densitat i flotabilitat amb aquest senzill i divertit experiment. Materials: -Un ou cru. - Un got. - Sal - Una cullereta

Fes aigua en un got. A continuació posa un ou, amb cura que no es trenqui, en l'aigua. Podràs observar com l'ou s'enfonsa. Després afegeix sal cullerada a cullerada i remou amb compte de no trencar l'ou. Després d'unes quantes cullerades de sal veuràs com l'ou flota. Per què? L'ou s'enfonsa en l'aigua perquè la seva densitat és més gran que la de l'aigua. Un volum de la substància ou té major massa que un mateix volum de la substància aigua. En afegir una quantitat suficient de sal aconseguim una barreja la densitat és més gran que la de l'ou, i com a conseqüència, l'ou flota. Levitació

Amb aquest truc casolà aconseguiràs que un objecte leviti. En aquest cas es tracta d'un anell de plàstic, molt fàcil d'aconseguir a partir de qualsevol bossa que tinguem per casa, el qual aconseguirem que voli i es mogui sense tocar-lo. Amb un simple globus i una mica d 'electricitat estàtica, podrem gestionar l'anell al nostre gust

Materials:

- Un globus.

- Una bossa de plàstic.

- Unes tisores.

- Una peça de llana o el nostre propi pèl.



El primer pas és posar la bossa de plàstic en una taula o qualsevol altra superfície i estirar-la bé. Un cop estirada, hem de doblegar al llarg en quatre trossos.

A continuació, tallem la part inferior de la borsa i mesurem uns tres o quatre dits des d'aquest punt i tornem a tallar. Agafem el tros retallat i l'obrim; aquest serà el nostre anell volador.

D'altra banda, inflem un globus i el nuem. Perquè "voli" el nostre anell, l'únic que hem de fer és fregar repetides vegades el globus amb alguna peça de llana o simplement el nostre pèl, i fer el mateix amb la part externa de l'anell. Llancem cap amunt l'anell de plàstic i col·loquem la part que hem fregat del globus de cara a aquest. Com podrem comprovar, es repel·liran contínuament i donarà la sensació que l'anell està levitant.

En fregar dos objectes amb llana o pèl, el que hem fet ha estat omplir-los de càrrega negativa. Igual que en els imants, les càrregues del mateix signe es repel·leixen, de manera que en col·locar el globus sota de l'anell, aquest ho repel·leix cap amunt i vam aconseguir que l'anell de plàstic, en ser molt lleuger, leviti.