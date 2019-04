El festival més famós del món va donar el seu tret de sortida aquest cap de setmana i per a això va comptar amb una impressionant actuació, la de la sesrovirenca Rosalía, que pot presumir d'haver conquerit Coachella.



Rosalía no només es va posar el públic internacional a la butxaca amb la seva gran actuació, sinó que també va aparèixer durant la del seu amic J Balvin per cantar «Con Altura», convertint-se en la protagonista de l'edició.