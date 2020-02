Sabina, operat d'urgència i ingressat a l'UCI per un hematoma intracranial

Joaquín Sabina ha estat operat d'urgència per un hematoma intracranial. El cantant té un "petit cop al cap" i està en observació a l'UCI des que va ingressar anit a la clínica Ruber, però de moment no se sap l'abast de la lesió, segons ha confirmat el seu representant, José Navarro 'Berry'.



"No estem alarmats", ha assegurat Berry, pocs minuts després que els metges informessin a la família de l'estat del cantant, que a més presenta tres fissures netes a l'espatlla esquerra que només requeriran immobilització.



L'ingrés a l'UCI és "el procediment normal" en un pacient amb els antecedents de Sabina, que té un complicat historial de salut, inclòs un vessament cerebral el 2001. Berry també ha assenyalat que el cantant "ha dormit i ha passat molt bona nit".





Sabina cayó del escenario a minutos de haber iniciado el show.... espantoso!!! Se lo llevaron en camilla y dijeron que hablaba mientras lo revisaban #JoaquinSabina Sabina pic.twitter.com/sH0psRtiFn — ??me cai deL cieLo?? (@Fernanditaboop) February 12, 2020

Després de la caiguda que va patir aquest dimecres en, Sabina va ser traslladat a la clínica Ruber, on se li van apreciar "tres fissures netes sense desplaçament".Avui se li realitzarà un escàner complet a més d'altres proves per confirmar el diagnòstic i, de moment, els metges preveuen que Sabina estigui ingressat en observació a l'UCI un mínim de 48 hores.