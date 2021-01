Mor Tanya Roberts, «noia Bond» a «Panorama para matar»

L'actriu nord-americana Tanya Roberts, que va protagonitzar junt amb Roger Moore la pel·lícula sobre James Bond 'Panorama para matar' ('A view to a kill', 1985), ha mort avui amb 65 anys a Los Angeles (EUA).

La revista 'The Hollywood Reporter' ha assenyalat avui, citant el seu representant Mike Pingel, que la intèrpret estava ingressada en un hospital de la ciutat californiana des que es va desmaiar al carrer el 24 de desembre passat mentre passejava els seus gossos. Per ara no s'ha donat a conèixer la causa de la mort de Roberts, tot i que en principi s'ha descartat que hagi sigut per coronavirus.

Roberts, el nom original del qual era Victoria Leigh Blum, va néixer a Nova York el 1955. L'artista va provar sort com a model i també en la publicitat abans de fer-se un lloc com a actriu.

La pantalla petita va ser la seva primera llar, ja que Roberts, després de diversos papers petits en sèries i pel·lícules televisives, va ser seleccionada com una de les tres protagonistes de la cinquena i última temporada de 'Los Ángeles de Charlie' (1976-1981).

Roberts no va poder evitar el final d'aquesta famosa sèrie, però la seva carrera va continuar ascendint fins a aconseguir el que, finalment, seria el gran paper de la seva trajectòria: el rol de noia Bond en 'Panorama para matar'.

Sota la direcció de John Glen, aquest film va ser l'últim de Roger Moore com a Bond abans de cedir el testimoni de l'agent 007 a l'actor Timothy Dalton.

La trajectòria de Roberts inclou també altres pel·lícules com 'El señor de la bestias' ('The Beastmaster', 1982) i 'Sheena' (1984).

El seu últim paper destacat va ser a la televisió gràcies a la sèrie 'Aquellos maravillosos '70' ('That '70s show', 1998-2004).