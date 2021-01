Kiko Matamoros confessa en el «Deluxe» la seva addicció: «Soc cocaïnòman des dels 15 anys»

Kiko Matamoros s'asseia aquest diumenge en el 'Deluxe' per sotmetre's al polígraf de Conchita, després de les últimes polèmiques amb el seu ex Makoke i Javier Tudela. No obstant això, la màquina de la veritat va quedar en segon pla quan el col·laborador va voler fer una pausa per reconèixer una cosa que els seus enemics insinuaven des de fa temps, la seva addicció a les drogues.

El polígraf va plantejar una pregunta a Kiko: «Creus que Makoke esperava que a causa dels teus excessos morissis aviat i així ella quedar-se amb tot el patrimoni?». Matamoros va aprofitar la conjuntura per dir: «Jo estic una miqueta saturat amb aquest tema, a les xarxes, en un plató s'insinua quan els dona la gana...». «Soc cocaïnòman des dels 15 anys, és a dir, que em queda un anyet per complir les noces d'or», va afirmar de manera rotunda.

Va ser llavors quan es va fer un enorme silenci al plató que només va interrompre Kiko per narrar com ha sigut la seva addicció a la cocaïna: «En la meva vida mai he tingut un problema greu. Depèn de moltes circumstàncies, de com s'utilitzi, de quan s'utilitzi... Si veritablement hi ha una cosa darrere que t'impulsa al consum veritablement o si és una cosa social», va expressar.

Kiko assegura que mai ha tingut «una addicció important», tot i que sí que va admetre: «No he deixat de consumir des que la vaig provar, perquè al final és com li passa a la gent que té problemes amb l'alcohol, que és alcohòlica per a tota la vida». Malgrat això, el tertulià va defensar que aquesta addicció «no ha condicionat» la seva vida, tot i que «sí d'alguna manera les relacions».

«Jo des dels 15 anys fins que vaig estar amb la mare dels meus fills (Marian Flores) es pot dir que vaig tenir un consum poc aconsellable. Festes diàriament, bastants excessos... Però quan vaig començar amb ella, que no era consumidora, vaig aixecar el peu».