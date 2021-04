Dulceida revela a 'El hormiguero' quina va ser la seva primera feina com a 'influencer'

Ahir va acudir per primera vegada a 'El hormiguero' Dulceida, una de les influencers 'top' del panorama nacional i també una de les pioneres. La jove es va asseure a xerrar amb Pablo Motos i va defensar la seva feina: «Jo soc creadora de continguts, 'influencer', i el meu dia a dia, la meva feina, consisteix a estar tot el dia pensant i creant contingut», va explicar.

La model, que compta amb més de 2 milions de seguidors, va confessar com es va adonar que la seva era una professió de la qual podia viure: «Jo treballava molt amb una noia i em deia: 'Aida, és que és una barbaritat, perquè tu treus aquestes sabates i als dos dies s'esgoten'. Llavors jo allà vaig dir 'al final aquesta noia està guanyant moltíssims diners i jo unes sabates'. I allà va ser quan vaig començar a demanar diners per poder viure».Dulceida va revelar la quantitat que va cobrar per la seva primera feina remunerada: «Em van escriure d'una boutique de luxe i em van demanar que en fes dos posts en el meu blog amb vídeos, fotografies i d'altres. I quan em van dir que em pagarien 400 euros em vaig quedar en xoc. Va ser un moment 'Pretty woman' i el vaig disfrutar moltíssim». No obstant, assegura que actualment rebutja moltes ofertes de marques que no li interessen: «Hi ha hagut marques que m'han ofert molts diners i he dit que no».

D'altra banda, la badalonina va confessar una de les seves manies, fer la pipa: «Des que vaig néixer, em van posar xumet però jo vaig començar a fer la pipa. Per això tinc les dents una mica sortides, tot i que a mi m'agraden perquè són part de mi i de la meva personalitat», va explicar, i va afegir: «La meva mare sempre em deia: 'Amb 30 anys i continuaràs fent la pipa'. En tinc 31 i continuo fent la pipa. Ho faig per dormir».