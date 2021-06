«Cuideu sempre la vostra salut mental. Demaneu ajuda a la gent que us envolta i acudiu a un professional. Sé que de vegades és complicat o fa vergonya buscar ajuda i explicar els problemes. Però hi ha moments on és totalment necessari. Cuideu-vos molt sisplau». Ibai Llanos, tot un fenomen dels videojocs i les xarxes socials, va llançar dimarts passat aquest al·legat a favor de la salut psicològica en el seu compte de Twitter.

El missatge està relacionat amb la mort, segons diferents mitjans, d’un ‘streamer’ amb el qual l’‘influencer’ basc solia col·laborar, Gabriel Chachi, català de 25 anys. Molts altres ‘youtubers’ van omplir les xarxes amb missatges dirigides al difunt youtuber.

Chachi, que vivia amb la seva àvia a Barcelona abans de ser una estrelleta virtual, va emigrar a Madrid per buscar-se la vida, cobrar l’atur i pencar algunes hores en una hamburgueseria. No obstant, de la mà d’internet, l’excèntric jove es va convertir en autònom. Més ben dit, empresari. Així ho va comentar fa tot just unes setmanes, el 22 de maig, durant un directe a YouTube.

La presumpta mort del Gabriel i el missatge a Twitter d’Ibai Llanos ha tornat a posar sobre la taula el debat de la salut mental, una cosa que ja va passar al Congrés dels Diputats de la mà d’Íñigo Errejón. Les assenyades paraules del representant de Més País, que va recordar que cada dia se suïciden a Espanya 10 persones i va reivindicar la presència de més psicòlegs a atenció primària.