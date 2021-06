L'actriu i cantant mexicana Danna Paola va ser vista a Eivissa en unes imatges amb el també cantant Álex Hoyer, de 23 anys. Fa uns mesos ja se'ls havia relacionat en unes fotografies on s'hi podia veure Hoyer sortint de casa de la mexicana, imatges que Paola va desmentir.

Uns mesos després, aquest cop a Eivissa, on van anar a passar uns dies juntament amb altres amics, han sigut "caçats" en unes imatges que molts, determinen de romàntiques.

Com no podia ser d'una altra manera la cantant va declarar en una entrevista a Latinx Now que només són amics: "Puc tenir mil amics i puc sortir amb qui vulgui, però els mitjans s'inventen que som parella... No!". A més, la cantant va afegir que fins que no la vegin amb un amic i ella confirmi que són parella no es pot hipotetitzar la seva situació sentimental: "jo tinc molts rotllos, amiga". Sigui com sigui, és evident que aquestes imatges ompliran hores de tertúlia del cor.