La família de ‘Sálvame’ perd una de les seves integrants més estimades. Mila Ximénez ha mort aquest dimecres als 69 anys després d’haver lluitat contra el càncer de pulmó que li van detectar fa un any.

Ximénez va estar ingressada en un hospital madrileny fins fa uns dies. Segons informava el portal NIUS, la tertuliana de ‘Sálvame’ va acudir el dimecres 9 de juny a l’hospital a fer-se una prova que al final no li van poder fer perquè la malaltia ja estava massa avançada. Després d’estabilitzar-la a l’hospital, li van donar l’alta 48 hores després i des d’aleshores ha estat a casa seva, on ha traspassat.

L’estiu passat, la col·laboradora va anunciar que li havien diagnosticat un càncer de pulmó i el seu tractament la va tenir apartada del programa de Telecinco durant una mica més d’un mes. En la seva reaparició, Ximénez va explicar que no podia pentinar-se per mantenir el cabell per culpa de la quimioteràpia i va assegurar que en poques setmanes prendria la decisió de si seguir o no amb el tractament.

Al llarg d’aquests mesos, Mila ha tingut el recolzament de tot l’equip de ‘Sálvame’ i Telecinco, especialment de Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez, Belén Rodríguez i Terelu Campos.

«Avui he parlat amb Mila Ximénez i m’ha encantat escoltar-la com l’he sentit. L’he vist animada i m’ha creat una pujada d’alegria increïble, així que a continuar lluitant», va dir Jorge Javier fa uns dies en directe.

Al llarg de les últimes dècades, Mila Ximénez ha sigut una de les cares més destacades dels programes de Mediaset. La periodista ha sigut tertuliana de formats com ‘Crónicas Marcianas’, ‘TNT’, ‘A tu lado’, ‘La Noria’ i ‘Abre los ojos... y mira’, entre d’altres, i va col·laborar també en altres mitjans com l’‘ABC’, la COPE i el ‘Lecturas’. A més de presentar les campanades del 2017-2018, també ha sigut concursants de ‘Supervivientes 2016’ i ‘GH VIP 7’.