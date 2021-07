La jove estrella del K-Pop, integrant del grup EXO i imatge publicitària de prestigioses marques internacionals, Kris Wu, es troba a la corda fluixa després de l’acusació de violació realitzada diumenge passat per Du Meizhu, una estudiant de 19 anys. La jove va assegurar en una entrevista que el cantant l’havia violat quan tenia 17 anys. També va afirmar que s’havia ficat al llit amb altres noies seduint-les amb alcohol i amb falses promeses sobre un gran futur. A més, ha donat al cantant un ultimàtum de 24 hores per deixar el món de la música i disculpar-se públicament. En cas contrari, la jove ha assegurat que explicaria detalls de la presumpta violació.

Aquest dilluns el cantant xinès-canadenc ha desmentit l’acusació de la jove a través d’un comunicat al seu compte de la xarxa social xinesa Weibo. L’artista ha assegurat que ha «vist Du Meizhu només una vegada, en una vetllada amb amics» i a la trobada «no hi va haver cap violació i ningú va fer prendre drogues o alcohol a ningú per violar-la». Així mateix, ha assegurat que el cas es troba ja als tribunals.

L’entrevista a la jove es va fer ràpidament viral a la Xina i a Weibo, i nombroses dones han recolzat la jove amb el ‘hashtag’ #EntrevistaDuMeizhu, que acumula milions de visualitzacions.

Primeres conseqüències laborals per al jove

Marques internacionals amb què treballa Kris Wu, com Louis Vuitton, Porsche i Bulgari, ja han anunciat aquest dimarts la cancel·lació dels seus contractes amb la jove estrella.