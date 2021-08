L’actor Francis Mossman, de només 33 anys, va morir dissabte passat a la seva casa de Sydney (Austràlia) per causes que no han sigut difoses públicament. Així ho ha confirmat la seva representant, Kathryn Rawlings, a ‘The Hollywood Reporter’.

«Amb profunda tristesa informem de la mort de Francis Mossman. Ha sigut part de l’equip de [l’agència d’actors] KR Actors durant molts anys i va ser molt estimat en la indústria i pels seus companys. Sempre va ser un raig de llum i un pou de positivitat i diversió, se’l trobarà molt a faltar», ha publicat l’agència d’actors que el representava.

Segons ha revelat la seva família en un comunicat, l’intèrpret es va suïcidar després d’haver patit problemes mentals. «Recentment, el Francis havia estat lluitant amb el ressorgiment de velles ferides i traumes de la secundària, una cosa que va reconèixer a la seva última publicació d’Instagram, era un dolor que havia suportat des que era jove», es llegeix en el comunicat, recollit per ‘Daily Mail’ Austràlia.

La seva carrera artística

L’actor neozelandès va debutar el 2006 en la sèrie ‘Shortland Street’. També va treballar en la sèrie de televisió infantil ‘The Amazing Extraordinary Friends’ i a la pel·lícula ‘The Richmond Family Massacre’. Tot i que el punt d’inflexió de la seva carrera va ser a la sèrie ‘Spartacus’, en què interpretava el personatge de Vitus i en la sèrie web australiana ‘The Horizon’, centrada en la comunitat LTGBI.

Els germans de l’actor, Laurence i Jeremy Mossman, han iniciat una campaña en GoFundMe per recaptar diners i poder traslladar el cos de l’actor des d’Austràlia fins a Nova Zelanda, el seu país d’origen.