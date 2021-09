L’actriu Cristina Medina ha anunciat que pateix càncer de mama i que es troba en tractament per superar-lo. Mitjançant un vídeo -penjat al seu compte d'Instagram - en què demana col·laboració i ajuda per a qui té la malaltia, la intèrpret de ‘La que se avecina’ ho ha revelat als seus seguidors, els quals li han enviat tot el seu ànim.

La còmica ho ha volgut compartir dirigint-se a tots els que l’admiren: «Vull informar-vos d’una cosa. Estic lluitant contra un càncer de mama. Té bon pronòstic. No us lliurareu de mi fàcilment», ha explicat. A més, ha volgut parlar de tot el que pot provocar en els pacients: «Vull dir coses que no es diuen i que només ho pot entendre qui ho pateix. No hi ha prou ajudes del Govern. Hi ha efectes secundaris, no només la calvície. Es pateix una alteració emocional, insomni...», ha explicat.

L’objectiu de Cristina Medina ha sigut parlar dels tractaments per trobar-se millor i la necessitat d’ajuda de moltes persones per poder-los costejar: «Un ha de buscar llocs per cuidar-se o fer exercici, perquè és important no deixar-ho, i això costa diners». «Tinc la sort de tenir estalvis, però hi ha molta gent que no té recursos. No només m’agradaria que el Govern, a poc a poc, se’n fes càrrec. A les persones que acompanyeu els que tenen càncer us vull enviar el meu recolzament absolut. Als amics i amigues us demano que feu un finançament col·lectiu perquè fan falta diners per cuidar-te, per a les cremes, per als mocadors...», ha confessat.

La coneguda actriu no ha dubtat en explicar la necessitat d’ajuda que es té: «Els turbants, els gorros, que són caríssims. No tingueu pudor de regalar un turbant. Hi ha una càrrega emocional i social en el càncer. Acompanyants i amics de les persones que tenen càncer, quan estem embarassats ens regalen de tot, quan tenim càncer ens fa falta que ens ajudin», ha afegit.

També ha enviat tot el seu suport a les persones que en aquests moments ho estan fent tot per superar la malaltia: «Als que esteu passant per això, només us dic que no és tan fàcil que es pugui amb nosaltres. Heu de fer el que vulgueu des que us aixequeu fins que us fiqueu al llit».