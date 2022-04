Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han reaparegut a les xarxes socials per compartir una foto de la seva filla nounada, el nom de la qual no ha transcendit de moment. A més, han agraït l'afecte rebut pels seus seguidors després que el dilluns anunciessin la defunció d'un dels bessons que esperaven.

"Llar dolça llar. Gio i la nostra nena finalment estan amb nosaltres. Volem agrair totes les paraules i gestos amables a tothom", han publicat la parella a Instagram al costat d'una imatge en la qual surten tots els membres de la família a la seva arribada a la seva casa de Manchester. El jugador del Manchester United i ex del Reial Madrid ha anat més enllà i ha convertit aquesta fotografia en la seva imatge de perfil a Instagram.

Foto idíl·lica a casa seva

Una fotografia en la qual Georgina, amb bona cara i roba esportiva de color negre, està en un sofà amb el seu fill Mateo a la seva falda. Al seu costat apareix Cristiano Júnior, qui sosté a la petita Eva en braços. En una butaca, i al costat del bufó de vímet de la seva filla nounada, Cristiano Ronaldo, somrient, posa amb la petita de la casa en braç, vestida de rosa i plàcidament adormida. Somrient i divertida, enganxada al seu pare i a la seva nova germaneta, està Alana Martina, la benjamina de la família fins ara.

El vostre suport és molt important"

Respecte a les mostres de suport després de la pèrdua del nen que esperaven, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han dit: "El vostre suport és molt important i sentim l'amor i respecte que teniu per la nostra família. Ara és el moment d'estar agraïts per la vida a la qual acabem de donar la benvinguda a aquest món".

Dimecres passat, els aficionats del seu equip, el Manchester United, i del Liverpool, van rendir un emotiu homenatge al jugador i a la seva família per la pèrdua del nadó. Li van dedicar un unànime aplaudiment al minut 7 del partit abans d'entonar en el seu honor el mític 'You'll Never Walk Alone'.

El passat 28 d'octubre Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez van anunciar que esperaven bessons. El dilluns van perdre al nen que esperaven durant el part. Van emetre un comunicat a través de les xarxes socials. "És el dolor més gran que uns pares poden sentir. Volem agrair als doctors i infermeres per la seva cura i suport. Estem devastats per aquesta pèrdua i preguem privacitat en aquest dur moment. Bebè, ets el nostre àngel. Sempre t'estimarem", van manifestar.

La filla està "sana i forta"

Afortunadament, la nena es trobava "sana i forta", va indicar hores després la germana del futbolista, Katia Aveiro. "El seu naixement és l'única cosa que ens dona força per a viure aquest moment amb una mica d'esperança i felicitat", va dir la parella sobre aquest tema. Amb aquesta foto familiar, els famosos han volgut demostrar que la vida segueix i que "és el moment d'agrair l'arribada al món" de la seva 'babygirl'.