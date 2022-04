L’actor Jaume Baucis Quer, integrant de La Cubana des de 1988, ha mort de càncer aquesta matinada als 64 anys d’edat, tal com ha informat la companyia en un comunicat. Han explicat que la malaltia se li va detectar a l’estiu del 2020 i per aquesta raó no va participar a l’espectacle ‘Adeu Arturo’ al Teatre Coliseum de Barcelona.

L’actor es va incorporar a La Cubana en l’època del muntatge ‘Cubanades a la Carta’ (1988) i ha participat en tots els espectacles des de llavors com per exemple ‘Cómeme el Coco, Negro’, ‘Cegada de Amor’ i ‘Gente Bien, El Musical’ o la sèrie ‘Teresina S.A’, de TV3. “Tota la gent que ha passat per La Cubana, tot i la tristesa d’aquesta noticia, ens sentim reconfortats per totes les experiències i tots els moments que hem pogut viure junts durant aquests anys”, han assenyalat.