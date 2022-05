El famós ‘youtuber’ nord-americà Logan Paul va entrevistar recentment l’actor i exgovernador de Califòrnia Arnold Schwarzenegger. D’aquesta trobada, ha sigut àmpliament comentada una de les preguntes que Paul va fer al seu convidat, relacionada amb el seu entrenament físic.

«Per què continues anant al gimnàs? Ja saps, als 75 anys. Vull dir, ja vas fer el Mr. Univers», li va dir. Davant aquesta qüestió, Schwarzenegger va respondre defensant l’entrenament com un hàbit saludable més, que fa cada dia sense importar la seva edat.

Així, l’actor li va respondre amb dos exemples: «¿Per què he esmorzat avui? He esmorzat avui, vaig esmorzar fa deu anys. Per què continuo esmorzant?» va dir, i va afegir: «Per què continuo dormint? Vaig dormir fa 20 anys, vaig dormir fa deu anys. Encara dormo cada dia».

«Està arrelat en qui ets. L’entrenament és una part molt important de la meva vida [...] Res canviarà fins que em mori», va asseverar.