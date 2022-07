El futbolista i exparella de Shakira, Gerard Piqué, és un dels protagonistes d'una de les ruptures sentimentals amb més ressò del 2022. Shakira i Piqué han decidit posar fi a la seva relació per rumors d'infidelitat per part de l'esportista, fet que ha posat el focus sobre el jugador del Futbol Club Barcelona.

La controvèrsia que ha generat la ruptura ha arribat fins i tot als Estats Units, on Shakira estaria buscant casa, i ha protagonitzat alguns dels moments més virals de la gira del Barça per aquest país. Durant els duels de pretemporada contra el Real Madrid i la Juventus, Piqué va veure com es convertia en protagonista al camp per la seva vida sentimental i no pel seu joc.

La separació de l'esportista amb la colombiana ha provocat rebuig entre alguns dels aficionats que han assistit a aquests partits, que no han dubtat en mostrar-ho a les xarxes. Amb crits de "Shakira! Shakira" acompanyats de xiulades, alguns els seguidors han volgut deixar-li clara la seva posició al futbolista: se situen al costat de la cantant.

Señoras y señores jugarle mal a la latina más importante y noble le salió caro a Piqué, pues todo el estadio gritaba Shakira Shakira. El poder de Shakira único en el mundo. Insólito 🔥 #BarcelonavsRealMadrid pic.twitter.com/PZ2Is8Vcve — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) 24 de julio de 2022

¡A Piqué no se la perdonan!



Durante el partido del #BarcelonavsRealMadrid en las Vegas la afición abucheo a Piqué cada vez que esté tocaba el balón y le gritaban el nombre de Shakira 👀 sin duda que la peor jugada que se le ocurrió hacer fue a la latinas más importante 🤭 pic.twitter.com/x6qTs0DxHY — Memes_Shakira 🤖 (@Memes_Shakira2) 24 de julio de 2022

El Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo del abucheo hacia Gerard Piqué cada vez que tocaba el balón, también se gritaba el nombre de Shakira cada instante hasta que salió el futbolista de la cancha, el estadio tiene una capacidad de 65 Mil personas. #BarcelonavsRealMadrid pic.twitter.com/oFJw7cfu6H — Juan Diego Correa (@Jdieegocorrea) 24 de julio de 2022

Ara, Shakira es plantejaria marxar a viure al país on s'han produït aquests fets. Segons ha avançat El Periòdico, la cantant es planteja traslladar-se a Miami amb els seus fills, Milan i Sasha, però abans, hauria d'acceptar dues condicions imprescindibles per a Gerard Piqué.

En concret, el futbolista imposaria dues condicions innegociables: D'una banda, que Shakira li garanteixi cinc bitllets en primera classe a l'any per a visitar-los. Per un altre, que la cantant saldi un deute pendent de 400.000 dòlars (395.000 euros). La separació suma així un nou capítol i està més prop de convertir-se en un serial.