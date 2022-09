Potser molts no apostaven per Gerard Piqué i Clara Chía, però la parella es va consolidant a poc a poc malgrat els rumors. Si bé és cert que el futbolista està immers en una complicada negociació amb Shakira per la custòdia dels seus dos fills, no li impedeix divertir-se amb la seva nova il·lusió, i tots dos han marxat de viatge diversos dies per allunyar-se del soroll provocat pels mitjans de comunicació.

Piqué i Chía han marxat a París, coneguda com la ciutat de l'amor. A més, el diari ABC ha pogut saber que aquest no és el primer viatge de la parella, ja que fa poques setmanes tots dos van aprofitar l'ocasió per visitar una altra ciutat europea el nom de la qual no ha transcendit. Això sí, els seus moviments són curosos per evitar els paparazzi, i per això encara no publiquen fotografies de les seves escapades a les xarxes socials.

El mitjà citat assegura que la relació de Gerard Piqué amb Clara Chía va per molt bon camí, atès que ell està sent molt afectuós i detallista amb la que ara és la seva nova il·lusió. Ara bé, ella està una mica angoixada per les contínues preguntes de la premsa, formada per reporters que la segueixen allà on va. Aquesta manca d'intimitat ressentirà la parella?