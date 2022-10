El blaugrana Pedri hauria mantingut una relació amb la televisiva Tania Déniz, coneguda pel seu pas pel programa 'La Isla de las Tentaciones', segons la premsa rosa.

El periodista Jordi Martín ha explicat a l'espai de Telecinco 'Socialité' que "aquesta relació-romanç es va iniciar fa un mes" ha puntualitzat que “no estan quedant, s'han vist de forma esporàdica”.

L'únic vincle que se sabia fins ara entre tots dos era que se seguien a Instagram, però sembla que la relació ha avançat una mica. Ambdós són canaris per la qual cosa ho tindrien més fàcil per veure's allunyats dels focus.

El periodista també s'ha mostrat sorprès per la indiferència del futbolista per la publicació d'aquesta notícia: "Pedri sabia que 'Socialité' trauria aquesta exclusiva i m'ha dit que "li era igual". Així és com m'ho ha confirmat", ha explicat.