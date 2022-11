El còmic i estrella de la televisió nord-americana Jay Leno ha resultat ferit greu en un accident amb el seu cotxe a Los Angeles. Leno ha patit cremades greus al rostre i està ingressat en un centre hospitalari d’urgència.

Segons TMZ, Leno es trobava al garatge de casa seva, on guarda nombrosos vehicles, quan un d’aquests es s'ha incendiat de sobte.

Les flames haurien afectat el costat esquerre del rostre, tot i que, segons la web, no li han afectat ni l’ull ni l’orella. Leno és una de les estrelles de la televisió nord-americana i el seu ‘late show The Tonight Show’ va ser un dels que més escola han creat, com el d’Andreu Buenafuente. Actualment presentava ‘Jay Leno’s Garage’, sobre el món del motor.