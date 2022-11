Shakira ho té clar, i més després pactar amb Gerard Piqué el conveni regulador de guarda i custòdia dels seus fills: se’n va a Miami amb el Milan, de 9 anys, i el Sasha, de 7. Ja té les maletes fetes i posarà fi a 12 anys a Barcelona quan el delicat estat de salut del seu pare, William Mebarak, ho permeti, tal com van informar en exclusiva dimecres les ‘Mamarazzis’ Lorena Vázquez i Laura Fa. Per tant, el següent pas és vendre la casa que va compartir amb l’exfutbolista i la vivenda del costat, on viuen els pares de la intèrpret. T’expliquem com és la supercasa que busca nou propietari.

Tant la cantant com l’empresari han penjat vídeos de la que va ser casa seva a les xarxes socials. Ara, tot ha canviat. Piqué comparteix amb Clara Chía el seu pis de solter, un impressionant àtic del carrer de Muntaner de Barcelona. En canvi, Shakira segueix a la mansió situada a la urbanització Ciutat Diagional d’Esplugues de Llobregat, una zona exclusiva i privada, molt apreciada pels famosos que viuen a la capital catalana. 3.800 m2 amb una vista espectacular Trobar una vivenda en venda en aquesta localització és gairebé una missió impossible. Si es dona el cas, el preu no baixa del milió d’euros. La mansió de l’exparella, a més, juga en una altra lliga. La van construir el 2012 sobre un terreny de 3.800 metres quadrats, on més endavant també es va edificar la dels pares d’ella. La supercasa és obra de l’arquitecta catalana Mireia Admetller i ressalta pel seu estil minimalista. Això no treu que tingui absolutament de tot, més enllà d’uns grans finestrals i una vista espectacular, tal com va mostrar en un vídeo la cantant. Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño.❣️ pic.twitter.com/YykUegL4ww — Shakira (@shakira) 8 de junio de 2022 La propietat consta de tres plantes d’alçada i en té dues més de subterrànies, on hi ha un ampli garatge i un celler. La casa té diverses piscines, una zona de jocs i d’estudi, una biblioteca, un gimnàs totalment equipat, un gran jardí, un camp de futbol i una pista de pàdel. Per tot això, els experts del sector immobiliari li posen un valor que fa caure de cul: entre 12 i 14 milions d’euros. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)