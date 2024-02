L'actor Carl Weathers ha mort aquest dijous als 76 anys, tal com ha informat el seu mánager avui a la revista 'Variety'. Weathers és conegut per la seva participació a la saga 'Rocky', on va interpretar al boxador Apollo Creed que moria en el quart entrega. Darrerament, s'ha convertit en un dels personatges emblemàtics de la saga de Disney dedicada a 'Star Wars' 'The mandalorian', per la qual va ser nominat als Emmy.

La família de l'actor ha emès un comunicat confirmant que ha mort “pacíficament mentre dormia”. “Carl va ser una persona excepcional que va viure una vida extraordinària. Amb les seves contribucions al cinema, televisió, art i esport, ha deixat una marca irreemplaçable i reconeguda mundialment a través de les generacions. Va ser un germà, pare, avi, company i amic estimat”, conclou l'escrit. També es va autoparodiar a 'Arrested Development', va aparèixer a 'Predator' i va posar la veu d'un de les joguines de 'Toy Story'.