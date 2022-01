Tot i que el Primer Premi de la Loteria del Nen 2022, el número 41665, ha caigut íntegrament a Logronyo (La Rioja), el segon gran premi ha repartit un pessic de sort i fortuna a les comarques del Bages i Berguedà. El número premiat amb 75.000 euros el dècim ha estat el 44469.

Al Bages, aquest número s'ha venut a dues administracions de Manresa, a 'La Fortuna' del carrer Sant Fruitós número 6 i l'administració que hi ha al Carrefour.

Rosa Santasusana, propietària de La Fortuna juntament amb Toni Dorada, ha explicat a Regió7 que és un número que s'ha venut per màquina i que ha estat molt repartit, de manera que fins que no els ho diguin no sabran si han venut un o vint dècims. Comenta que un altre any ja els va passar el mateix i no els ho van dir fins l'endemà. En aquesta loteria, l'octubre passat van donar un segon premi de la loteria del dijous, del qual en van vendre 40 dècims premiats amb 6.000 euros cadascun; també van vendre un segon premi de la mateixa loteria el març el 2016, i el 2015. Aquest darrer any també van vendre un quart premi de la rifa de Nadal. Santasusana s'ha mostrat molt satisfeta amb el fet de poder repartir sort entre la seva clientela.

La sort ens persegueix, avui, una part del segon de la loteria del Nen ha tocat a La Fortuna de Manresa. @diariRegio7 @naciomanresa #LoteriaDelNino — Rosa (@RosaSantasusana) 6 de enero de 2022

D'altra banda, a Sant Fruitós de Bages el número s'ha comprat al local emplaçat al carrer Sallent 1, que fa cantonada amb la carretera de Vic.

El municipi de Puig-reig, al Berguedà, també s'ha endut part d'aquest premi, concretament a l'administració del carrer Pau Casals.

El segon premi del sorteig extraordinari del dia de Reis ha caigut en total a prop d'una vintena d'administracions catalanes de municipis com Barcelona – en punts de venda situats entre d'altres al Corte Inglés, al centre comercial de las Arenas i a Diagonal Mar-, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, entre d'altres.

Pel que fa el tercer premi (250.000 euros la sèrie), ha estat per al 19467, que ha caigut parcialment a l'Hospitalet de Llobregat.

Recordem que l'any passat part del primer premi de la Loteria del Nen va caure a Sallent. Per saber si en aquesta ocasió has estat afortunat, Regió7 t'ofereix un comprovador de dècims per saber quins han estat els números premiats.

Premis de la Loteria del Nen 2022

El primer premi del Sorteig del Nen 2022 és de dos milions per sèrie (200.000 euros per dècim); el segon, de 750.000 euros per sèrie (75.000 per dècim), i el tercer, de 250.000 per sèrie (25.000 per dècim).

Primer premi: 2.000.000 euros (200.000 € el dècim)

41665

Segon premi: 750.000 euros (75.000 € el dècim)

44469

Tercer premi: 250.000 euros (25.000 € el dècim)

19467

Aquests són els grans premis, els més desitjats, encara que si t'ha de tocar la Loteria del Nen és molt més probable que et caigui alguna de les terminacions. N'hi ha de 4 xifres, que suposen 3.500 euros per bitllet (350 per dècim); de 3 xifres, premiades amb 1.000 euros per bitllet (100 per dècim); i de 2 xifres, amb 400 euros per bitllet (40 per dècim).

Quatre xifres: 350 € el dècim

0512

8387

Tres xifres: 100 € el dècim

435

842

822

851

709

740

025

300

665

632

721

239

186

641

Dues xifres: 40 € el dècim

50

98

80

48

41

I si un no ha resultat agraciat amb cap d'aquests premis sempre pot quedar el consol d'algun dels tres reintegraments, que suposen recuperar la quantitat jugada.

Reintegraments: 20 € el dècim