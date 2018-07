El comiat a mossèn Gasol aplega més de dues-centes persones a la Seu

Més de 200 persones han assistit aquest migdia al funeral de mossèn Josep Maria Gasol i Almendros, cronista oficial de Manresa i responsable de l'Arxiu Històric al llarg de trenta anys, a més a més de doctor en Arqueologia cristiana i professor d'història, geografia i religió.

La cerimònia a la basílica de la Seu de Manresa l'ha oficiada el bisbe de Vic, Romà Casanova, juntament amb una vintena llarga de preveres i clergues, entre els quals el rector de Crist Rei, Estanislau Corrons; l'arxipreste de Manresa, Joan Antoni Castillo; el superior de la Cova, Lluís Magriñà, i el rector de la Seu, mossèn Jean Hakolimana. Ha acompanyat la cerimònia amb els seus cants la Capella de Música de la Seu.

Mossèn Gasol va morir aquest dilluns a la nit als 93 anys i deixa rere seu tota una vida dedicada a recuperar i a preservar la història de la ciutat.

El finat, que fa un mes que vivia a la residència de monges del carrer de Magnet, serà enterrat al panteó familiar del cementiri municipal de Manresa i, per desig exprés seu, portarà la Creu de Sant Jordi, que va rebre l'any 1991. Deixa tres germans (Pere, Ignasi i Maria Dolors) dels sis que eren, i dotze nebots. Ell era el segon més gran.

La missa, que ha durat una hora, ha estat anunciada amb el toc de campanes de difunts, que ja no s'utilitza mai però que en aquesta ocasió s'ha recuperat per la importància del finat, que, com ha recordat el bisbe Romà, fa cinc dies, en la reunió capitular que hi va mantenir dins de la visita pastoral que està fent, va celebrar els 70 anys de la seva primera missa, que, ha remarcat, va ser justament a la Seu. Ha posat en relleu "la seva estimació per Manresa" i ha remarcat que "ha servit amb generositat i saviesa els seus germans".

A banda de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i dels regidors Joan Calmet, Josep Maria Sala, Neus Comellas i Jaume Torras, al funeral hi han assistit historiadors i altres professionals de la ciutat vinculats amb el món de la recerca i el patrimoni. Per a l'ocasió, s'ha pogut aparcar al Parc de la Seu, per on ha entrat i sortit el taüt.