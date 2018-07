Fort malestar al comerç de Sobrerroca per l'ampliació de l'espai de fotomultes

Fort malestar entre comerciants del carrer Sobrerroca i entorn per la proposta de l'Ajuntament de Manresa de controlar tot el vial amb fotomultes.

De la desena de comerciants del sector consultats aquest dimecres per aquest diari cap s'hi va mostrar a favor. «En el moment que ens van posar les fotomultes al carrer Sobrerroca el comerç del barri ja es va veure afectat i moltes botigues van haver de tancar», assegurava Carme Ferrer, propietària de Ferrer&Mora. Ara, amb la nova proposta, la restricció d'accés afectaria tot el carrer, ja que la càmera se situaria davant la Farmàcia Trapé, a l'inici del carrer Sobrerroca.

«No estic en contra dels barris tancats i les zones peatonals, al contrari, crec que són molt favorables quan tens un comerç actiu i una dinamització d'aquell barri i, ara per ara, aquí encara no ho tenim», apuntava Aurèlia Bernabeu, propietària del Cafè del Taller. «Tot i que penso que pot ser còmode per als veïns, pel que fa al comerç, ens mata», sentenciava.

Bernabeu deia que hi havia comerciants que veien en perill el futur del seu negoci: «Hi ha botigues que depenen exclusivament dels cotxes per agafar i carregar material».

Aquesta és una preocupació expressada de forma reiterada per comerciants consultats. És el cas de Joan Borràs, propietari d'Animalistik's, qui deia que «si tallen el carrer, jo perdré molts clients. Molts d'ells han d'aparcar a prop perquè els porto sacs de 15 quilos de pinso. Si restringeixen l'accés, potser hauré de tancar. Fa menys d'un any que vaig obrir la botiga i desconeixia aquest projecte», explicava.

Caldria apuntar el número de matrícula dels clients i comunicar-lo i Borràs creu que «la gent vol facilitats, si ho compliques encara més, no vindran. Si tinguéssim un barri antic molt ben ubicat, la gent podria venir i aparcar el cotxe al costat, però aquí això no passa».

Comerciants consultats reconeixien la voluntat de l'Ajuntament de potenciar el barri vell a base d'activitats i ajuts a l'obertura de negocis, però el comerç té la temença que la senda de la millora s'estronqui amb la mesura.

«A nosaltres ens ve a comprar molta gent de fora i molts han d'utilitzar el cotxe. Si anem tancant les botigues, no ens quedarà res», afegia Ferrer.