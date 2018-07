La utilització de l'ascensor de la plaça Major s'enfila fins a més de 800 persones diàries

Les dades d'utilització del nou ascensor públic que uneix el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major no fan com l'elevador, que puja i baixa, només pugen. De moment, cada control d'utilització que fa l'Ajuntament de Manresa ofereix dades superiors a les anteriors.

Estrenat el 20 d'abril, en aproximadament dos mesos i mig ha aconseguit superar els 800 usuaris diaris de mitjana. Són, doncs, centenars de persones que ara ho tenen molt millor per superar els 12 metres de desnivell que separen el carrer de Santa Llúcia de la plaça Major.

Caldrà continuar analitzant les dades per veure quan s'estabilitzen i així poder tenir una idea clara de la utilització habitual que pot assolir, un cop l'equipament ja sigui a bastament conegut i s'hagi integrat en els recorreguts dels veïns de l'entorn, que davant l'absència d'aquest sistema de transport mecànic havien dissenyat els seus itineraris de la forma més adequada a les seves necessitats.

Si comprovem els tres controls d'ús comunicats fins ara, es pot veure com el 20 de maig, un mes després de la posada en marxa de l'elevador, la mitjana d'usuaris va ser de 675. Un mes després -quan ja en feia dos que funcionava-s'havia incrementat fins a 765, 90 més. El darrer control data del dia 2 de juliol i mostra 802 persones, 127 més que el primes més i 37 més que el segon més.

Encara que la xifra no continués a l'alça hauria quedat més que demostrada la necessitat que hi havia de dotar la ciutat d'una instal·lació que evités, sobretot per a les persones grans i amb mobilitat reduïda, l'incòmode pendent de la Baixada del Pòpul i, també, la forta pujada de la Baixada dels Drets.

Les xifres sobre usuaris diaris són el resultat de multiplicar per 1,5 persones de mitjana cada viatge que fa l'ascensor. Pel que fa al nombre de viatges diaris en van ser 450 el 20 de maig, 510 el 20 de juny i 535 el 2 de juliol.



Tot Manresa a l'ascensor

El total d'usuaris i de viatges permet copsar el resultat de l'obra portada a terme amb unes magnituds més grans.

El total d'usuaris ha passat dels 20.550 del 20 de maig als 46.650 de 20 de juny i als 58.686 del 2 de juliol. Si multipliquem els 802 usuaris diaris pels 12 dies que separen el 2 de juliol del 14 de juliol surten 9.624 viatgers més que sumats als que hi havia registrats dóna un total de 68.310. Uns quants dies més i ja haurà transportat l'equivalent a tota la població de Manresa.

L'ascensor funcionarà de les 6 del matí a les 12 de la nit els 365 dies de l'any. Un horari que es podrà ampliar en dates assenyalades si es considera convenient, com per la Festa Major de Manresa.

Les obres han tingut un pressupost de 176.648 euros, dels quals 125.000 corresponen a l'ascensor, finançat per Criteria Caixa a través del conveni de Fàbrica Nova. Els restants han servit per condicionar l'espai exterior, ampliar l'accés des de la plaça Major i fer la marquesina de fusta.