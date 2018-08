Manresa fa deu dies que té temperatures superiors als 34 graus per l'onada de calor

Els carrers de Manresa eren un desert ahir al migdia i a primera hora de la tarda. El mercuri del termòmetre es va enfilar als 38,5 graus centígrads a les 15.20 h, la temperatura més alta d'aquest estiu, i fer qualsevol activitat a l'aire lliure era un autèntic suplici a causa de la calor asfixiant. Ahir va ser el dia culminant de la darrera, i més important, onada de calor de l'estiu, amb temperatures cada dia més altes. A Manresa, les màximes no han baixat dels 34 graus en els darrers deu dies.



Tot i la intensa calor, el registre d'ahir no era de rècord. El que caracteritza el darrer episodi de temperatures extremes és que ha arribat més tard que altres anys i que la calor no té clemència ni a les nit. Les mínimes, tot i que tampoc han deixat registres històrics, són especialment altes, i aquesta setmana no han baixat dels 19 graus. Agafar el son és complicat. Des del 2015 no hi havia una onada de calor tan perllongada per sobre dels 34 graus. Tot i que les previsions meteorològiques indiquen que en els propers dies no s'arribarà a les temperatures d'ahir, fins a mitjan setmana que ve les màximes no baixaran dels 34 graus centígrads i les mínimes no seran inferiors dels 19.



El Servei d'Emergències va fer una sortida ahir a les comarques de la regió central per atendre una persona que va patir un cop de calor a Montellà i Martinet, a la Cerdanya. L'helicòpter dels GRAE va haver d'anar a rescatar a la muntanya de Comabona una excursionista, veïna de Cubelles (el Garraf), que no podia caminar i es trobava malament. Posteriorment, una ambulància la va traslladar a l'hospital de la Seu d'Urgell. Tot i que Emergències només va rebre un avís ahir de la regió central per incidències vinculades a la calor, el telèfon 061 CatSalut Respon ha atès més de 100 trucades d'arreu del país relacionades amb l'onada de calor, incloent-hi consultes telefòniques i mobilització de recursos del SEM, segons va detallar Protecció Civil.



De fet, ahir es va registrar la temperatura més alta d'aquest any a gairebé tota la geografia de la Catalu-nya Central. A Berga, tot i que no va arribar a les temperatures de Manresa, ahir es van assolir els 34,1 graus, i en aquests primers dies d'agost les màximes no han baixat dels 33. A Igualada, la temperatura encara va ser més alta que la de Manresa, va arribar a les 16.10 h als 38,8 graus. La mínima també va ser especialment alta, de 22,4, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. Els municipis de l'Anoia, de fet, van ser els que van ser més afectats per la calor ahir. L'estació meteorològica d'Òdena va registrar una màxima de 39,9 graus.

La venda de ventiladors es dispara



Tot i que ahir a la tarda sortir al car-rer era arriscar-se a quedar exhaust, molts ciutadans reunien forces per anar a la botiga d'electrodomèstics per comprar ventiladors. Els establiments consultats asseguren que aquesta setmana s'han multiplicat per deu o més les vendes. «Els clients han vingut a comprar ventiladors o aparells d'aire condicionat mòbils, perquè els altres s'han d'instal·lar i no ho tindrien per al mateix dia. I, és, clar, són compres que es fan per passar millor la calor ara, aquests dies», explicava ahir a la tarda l'encarregat d'Electrodomèstics Màrquez, Mario Màrquez, que té la botiga a la capital bagenca.



El personal de l'establiment d'electrodomèstics Miró de Manresa assegurava ahir que des que ha començat l'agost han venut prop de 300 ventiladors, quan un dia d'estiu, amb temperatures moderades, se'n comercialitzen entre 10 i 15. Els treballadors asseguraven que n'han hagut de demanar més als proveïdors perquè amb els que tenien al magatzem no haurien pogut satisfer l'alta demanda dels darrers dies. Molts clients, fins i tot, han trucat a la botiga abans d'anar-los a comprar per assegurar-se que en tenien.



De fet, són els pics de vendes típics que les botigues d'electrodomèstics afronten cada any quan hi ha una onada de calor com la dels darrers dies.