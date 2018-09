El consorci del Parc del Secà diu que no hi posarà papereres per no desvirtuar-lo

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, responsable del Parc del Secà, informa que fa un manteniment continuat del parc perquè estigui en les millors condicions per a les persones que en fan ús i que les deixalles que algú va tirar a l'entorn estan en una zona exterior que no hi correspon. Fa saber que no preveu instal·lar-hi papereres per no desvirtuar-lo i que l'objectiu és que les persones que hi van gestionin els residus que generin de forma responsable, enduent-se'ls a casa i separant-los de forma correcta, «com es fa en tots els espais naturals».