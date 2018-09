Per què se'n va dir grip espanyola?

? L'origen de la pandèmia és desconegut. Els investigadors han suggerit la Xina, d'on molts treballadors emigraven aleshores cap a Europa i els Estats Units d'Amèrica, però va ser coneguda arreu com la grip espanyola. El nom va sorgir dels governs de la primera guerra mundial que tenien por d'informar i imposaven la censura sobre la premsa mentre que Espanya, com no estava en guerra, va permetre que les publicacions informessin sobre la grip.