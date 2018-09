Un sindicat diu que Correus té a Manresa milers de trameses pendents ja caducades

El delegat sindical de SiPcte Manuel Aguilella denuncia "retenció il·legal" de correspondència en Manresa. Segons el sindicat, la situació que s'ha viscut aquest estiu ha estat "molt greu" i encara es manté a causa de "la manca de contractació i la sobreexplotació que pateix la plantilla de Correus Manresa, que seria extensible a tota la comarca".

El delegat Manuel Aguilella ho denuncia en un vídeo enregistrat dins de la unitat. Assegura que a la unitat de repartiment hi ha caixes i caixes plenes de trameses per repartir que no tenen sortida i es troben fora de termini. Posa com exemple uns fullets per donar sang en un acapte el dia 28 d'agost i vals de descompte per fer la compra caducats i que omplen "desenes i desenes de caixes".

El sindicalista assegura que això és "retenció de correspondència" i un escrit sobreimprès al vídeo la qualifica d'"il·legal". Tot seguit afirma que el director de Correus de Catalunya és "el responsable de l'enfonsament de l'empresa". Per això demanen la seva dimissió.

El sindicat independent de Correus va denunciar el passat agost que a Manresa és impossible atendre i repartir tota la correspondència perquè falta personal. És la resposta que va donar davant la denúncia de veïns del Passeig i Rodalies i carrers de l'entorn com el Guimerà o el Circumval·lació, que rebien tard i malament cartes, paquets i notificacions.

El cap de carteria de Correus de Manresa en va responsabilitzar directament la cartera que feia aquesta zona en concret.

Per al sindicat, però, aquesta versió no era gens correcta. Va explicar que el Passeig i Rodalies pateix de forma crònica l'absència d'un repartidor titular i que Correus no cobreix les vacants per maternitat o per reducció de jornada. Aquesta era la causa que els veïns haguessin patit durant mesos no la manca de repartiment per part del carter, sinó per part de Correus, "que sistemàticament pren mesures d'estalvi en perjudici i detriment del servei postal", va firmar el sindicat.

Per al sindicat independent de Correus, el problema és la falta de contractació de personal per part de l'empresa. La situació, assegura, s'hauria agreujat després del tancament de l'empresa Unipost.

El Passeig i Rodalies és una de les seccions de Correus de Manresa que tenen més volum de feina per als repartidors que van a peu. Veïns i comerciants de la zona han expressat les seves queixes perquè no els arriba la correspondència o bé arriba en adreces que són equivocades.

El sindicat fa un pas més ara assegurant que no es tracta d'un problema d'un sector de la ciutat sinó general.