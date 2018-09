Acció Lila denuncia un cas d'agressió sexual a Manresa

ARXIU PARTICULAR

Pancarta que ha aparegut al carrer de les Reparadores ARXIU PARTICULAR

El col·lectiu de dones joves feministes i anticapitalistes Acció Lila de Manresa ha denunciat públicament que el passat 21 d´agost a les 10 del vespre una jove va patir una agressió sexual al carrer de les Reparadores, al barri del Vic-Remei. En aquest mateix lloc ha aparegut un cartell en el qual es denuncien els fets.

A través d´un comunicat, la mateixa jove ha explicat detalladament els fets. Assegura que quan tornava a casa un home li va empotrar la cara contra la paret del carreró i va intentar abusar d´ella. L´home va perdre l'equilibri i va caure a terra, moment que la jove va aprofitar per arrencar a córrer, segons relata.

Per Acció Lila no es tracta d´un cas aïllat, sinó que és part de la violència estructural «a causa del sistema patriarcal». Afirma que ha fet públic el cas per visibilitzar que «les violacions, les agressions, l´assetjament i moltes altres violències són presents a la nostra vida i molt més habituals del que moltes puguem pensar».

Afirma que continuarà la lluita «fins que totes puguem viure lliurement sense por a patir una agressió».

No hi ha denúncia del cas als Mossos d´Esquadra.