Creu Roja Manresa deixa desert el premi individual Santi Vidal

El premi individual Santi Vidal d'enguany, que atorga Creu Roja Manresa amb l'objectiu de fomentar la solidaritat col·lectiva i transformar la consciència pública, ha quedat desert. En l'apartat d'entitats, el guardó va ser per al projecte Puntal, de reforç escolar promogut per persones voluntàries.

Aquest dimecres es va dur a terme l'acte de lliurament del guardó en un Auditori de la Plana de l'Om pràcticament ple. El premi és en record i homenatge a qui va ser president i voluntari de l'entitat durant més de 30 anys, Santi Vidal.

«Volem premiar tots els Santi Vidal, gent silenciosa i solidària i, sobretot, bones persones», va dir el president de Creu Roja Manresa, Miquel Riera. Aquest any, però, la persona que el jurat va proposar per rebre el guardó podria no complir els requisits exigits. Per això es va declarar desert.

A l'acte es va estrenar el vídeo protagonitzat per voluntaris per promocionar l'entitat i que resumeix les activitats i projectes solidaris i assistencials que porta a terme. També es va fer un reconeixement als voluntaris que han fet el vídeo i a la sòcia més jove: Mariona Anton Sallés, de sis mesos.