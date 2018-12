Demanen a l'Ajuntament que integri més la xurreria a la plaça Simeó Selga

Veïnat de l'entorn de la plaça Simeó Selga de Manresa ha demanat a l'Ajuntament que si ha decidit modificar el projecte i deixar la xurreria al seu emplaçament actual (vegeu Regió7 del 9 d'agost) seria necessari que la integri més adequadament fent la millora del seu entorn.

Concretament, consideren que caldria incloure en la nova fase del projecte el soterrament de l'escomesa elèctrica –amb la retirada del pal de formigó que hi ha– i la substitució del mur de blocs per un altre tipus de tancament que s'integri més, ja que consideren que aquests elements en el centre de la ciutat són del tot inadmissibles.

Inicialment, demanaven que es mantingués el projecte inicial que preveia el desplaçament de la xurreria, però l'Ajuntament va argumentar que l'activitat de xurreria compta amb una llicència atorgada per l'Ajuntament de Manresa en data 19 de maig de 1977, amb caràcter indefinit. I rescindir aquesta llicència comportaria l'obligació de fer front a una indemnització per cessament de l'activitat, que podria ser elevada si es considera els anys d'exercici que té. Tot i que el projecte inicial de remodelació de la plaça, presentat el 2015, preveia traslladar la xurreria en un altre indret de la plaça, s'ha valorat de forma més precisa els costos econòmics i administratius d'aquest trasllat, que comportaria portar a terme una concessió administrativa, mitjançant concurs públic, ja que l'Ajuntament no pot fer una inversió per una activitat que és privada.

En el cas que l'adjudicatari fos una persona física o jurídica diferent de la que ostenta la llicència actual, també comportaria l'obligatorietat d'indemnització.