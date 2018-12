Sor Lucía presenta exposició i calendari del 'seu' projecte contra la pobresa infantil

El restaurat 4gats de Barcelona, del Grup Farré de restauració, va ser l'escenari de la presentació del calendari 2019 del programa Invulnerables contra la pobresa infantil nascut a Manresa de la mà de sor Lucía Caram, i d'una exposició de fotografies de nens beneficiaris del mateix, anomenada "Som-Riures".

Durant la presentació, Caram, abanderada de la lluita per la infància i contra la pobresa infantil a casa nostra, va reafirmar el compromís de tots els implicats amb Invulnerables en la lluita contra la pobresa infantil des de el Km 0, a casa nostra, convidant a què tothom pugui sumar-se a aquesta causa noble, que pot transformar la vida de les famílies.

Caram va insistir en "les xifres de la vergonya que situen l'estat espanyol encapçalant les maleïdes xifres de inhumanitat que aboquen als nens, als menors i a les seves famílies a viure en la pobresa i en situacions de indignitat i postració. Mentre es fan promeses no acomplertes, els nens continuen sent els grans oblidats del govern espanyol i les seves polítiques no passen de ser populistes i mai transformadores".

Va recordar que un de cada tres nens pateix a causa de la pobresa, i que això s'ha cronificat en els últims anys fins al punt que "avui els nens que han nascut en famílies pobres, difícilment podran sortir del cercle de la pobresa i aconseguir viure amb un futur més proper i amb benestar i dignitat".

El president de Mesoestetic, Joan Carles Font, com a empresa implicada amb Invulnerables, va agrair que un programa que treballa per la infància al nostre país hagi volgut implicar a la seva empresa. Va insistir que "aquesta lluita i aquesta causa ha de ser la de tots els catalans i catalanes i la de tots els homes i dones de bona voluntat", entenent que "es hora de passar de les paraules i bons propòsits a l'acció i al compromís, apostant per la infància". Va insistir que "si lluitem per la infància i per la família, fem justícia al present i garantim el futur i el progrés, perquè els nens son la part mes vulnerable de la cadena de risc d'exclusió social, i la seva vulnerabilitat ens reclama lluitant, no un dia, sinó, cada dia, amb accions que portin a transformar les polítiques socials i a sumar al conjunt de la societat, perquè aquesta es la gran lluita i el gran repte de la nostra societat".

En el seu torn de paraula Àngel Peix, com a amfitrió del restaurant 4Gats, va agrair que s'hagués escollit "aquest espai per presentar el somriure esperançador dels nens, perquè ens fa mal la pobresa infantil, i mes quan veiem que la tenim tant a prop". Va explicar que "a prop d'on ens trobem hem tingut noticia que hi ha famílies amb nens que viuen trasters de 3 o 4 metres quadrats, el que significa un fracàs, un drama i l'obligació de tots els ciutadans a plantar cara a una situació d'indignitat i violació dels drets dels nens, com aquesta".

A l'acte també hi van ser presents Marta Clotet, fotògrafa de la exposició, que romandrà oberta fins al dia 20 de desembre, i l'empresari Guillem Vila, de l'empresa Vilà Vila, que ha cofinançat el calendari Invulnerables 2019, amb l'Obra Social la Caixa, Impremta Orriols i Mesoestetic.

Acabats els parlaments, de la ma de Clotet i Laura Gil, de l'Espai Caixa Francesc d'Assis de Manresa, es va fer un recorregut per la exposició, explicant les histories i les vivències dels nens protagonistes del calendari, "autèntics campions en esperit de superació". Tots van ressaltar que els nens reflecteixen en els seus rostres alegria i vitalitat.

Als 4Gats del carrer de Montsió 3 del barri Gòtic de Barcelona es pot visitar la exposició "Som-riures" i comprar els calendaris amb què es podran finançar les colònies d'estiu dels nens del programa.

Els objectius d'Invulnerables



Invulnerables és una iniciativa que treballa perquè tots els infants i les seves famílies tinguin les mateixes oportunitats, independentment del seu origen. L'objectiu de la iniciativa és trencar el cercle de la pobresa que es transmet de generació en generació a través d'una eina fonamental: l'educació.

El programa va adreçat a infants i a les seves famílies, seleccionats per serveis socials o entitats del tercer sector. El treball conjunt amb els agents socials, educatius i de promoció de la salut del territori ha permès elaborar un pla d'acció personalitzat per proporcionar un suport continuat a les famílies que participen activament en el programa.

Invulnerables busca trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills i fomentar la igualtat d'oportunitat. El programa s'adreça a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb l'objectiu de promoure i acompanyar el seu desenvolupament de forma integral, afavorint i donant suport a les polítiques de millora de la igualtat i la cohesió social.