Els sistemes constructius al sector són una mostra de la poca renovació que hi ha hagut

Al marge de les conclusions a nivell urbanístic i pel que fa a l'estat de conservació dels edificis, l'estudi de Pere Santamaria també inclou informació molt interessant pel que fa a aspectes constructius de les cases del Barri Antic. Per exemple, sobre quin material abunda més en els forjats, les façanes i les escales. Aquestes són les conclusions:



Els forjats del nucli antic estan formats en un 87,32 % per bigues de fusta, cosa que demostra que s'han renovat poc, destaca Santamaria; un 44,34 %, per bigues metàl·liques, i un 33,32 %, per bigues de formigó. A la resta, hi ha bigues ceràmiques. Moltes d'aquestes tipologies es poden trobar en un mateix edifici com a resultat de les reformes i ampliacions que s'hi han realitzat al llarg dels anys. Justament en la rehabilitació que està portant a terme Santamaria de l'antiga fonda de Sant Antoni, a la plaça Major, hi va descobrir el sistema constructiu per fer forjats més antic. Un sistema inèdit que va situar als segles XVII-XVIII i que consisteix en unes bigues de fusta unides amb branques que fan una mena de ziga-zaga. Després, l'estructura anava reblerta de terra.



El 91,45 % de les escales estan realitzades amb volta ceràmica.



En un 40 % dels edificis les parets portants i façanes tenen la bar-reja de murs amb ceràmica i pedra. ? L'estructura de les plantes soterrani i baixa dels edificis és majoritàriament de pedra, talment com en el cas de moltes façanes. En molts edificis les mitgeres disposen de pilars de pedra equidistants entre 4 i 5 metres amb un reomplert entre pilar i pilar de tàpia i/o tovot.



L'anàlisi de les alçades de les edificacions conclou que aproximadament un 70 % dels edificis té una alçada entre 4 i 5 plantes, la gran majoria amb un sistema tradicional de construcció i amb una gran diversitat de materials, fet que origina, en molts casos, patologies estructurals importants.



La gran majoria de parcel·les del nucli antic tenen unes fondàries importants que esgoten l'edificació que hi ha. Són edificacions sense patis interiors, amb problemes de ventilació i il·luminació i, en molts casos, amb habitabilitat insuficient.



Un 10 % de les finques del nucli antic tenen menys de 4 metres, fet que impossibilitarà la ubicació d'edificis plurifamiliars en aquestes parcel·les. La col·locació d'ascensor i escales d'1 metre d'amplada fa inviable la proposta dels habitatges plurifamiliars.