Manresa commemora el Dia Internacional dels Drets Humans

Per commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans, enguany que es compleixen 70 anys de la seva declaració, l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera i el Consell Municipal de Solidaritat, han organitzat la campanya "Manresa Rebel" amb l'ob jectiu de plantejar a la ciutadania si és possible canviar el món des de la capital del Bages.

Un dels actes d'aquesta campanya és l'exposició "Ni nord ni sud, treballant per la justícia", un treball realitzat dins del Consell Municipal de Solidaritat, que es podrà veure des d'avui fins al 20 de desembre al Passeig Pere III (entre el Teatre Kursaal i Crist Rei). L'exposició concreta quatre grups de causes que provoquen desequilibri i injustícia i, al costat de cada imatge, s'exposen una sèrie d'alternatives per ajudar a contribuir a solucionar aquell repte il·lustrat; com per exemple la banca ètica i el comerç just. És previst que sigui una exposició itinerant i al llarg del 2019 es pugui presentar a diferents centres educatius de la ciutat.

Missatges breus

L'exposició té l'objectiu de reflectir amb missatges breus però clarificadors el sentit de la cooperació del segle XXI basat en què no hi ha drets sense justícia. Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans s'ha fet la presentació amb Àngels Santolaria, regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa; Alba Oliveras, membre de Justícia i Pau; Bernat Marrè, membre d'Associació Catalana per la Pau; Rosa de Paz, secretària del Consell Municipal de Solidaritat; i Óscar Humberto Melo, activista de drets humans a Colòmbia que ha hagut de deixar el seu país a causa de les amenaces i que durant sis mesos serà a Catalunya, acollit per l'Associació Catalana per la Pau, realitzant activitats de sensibilització.

La regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolaria, ha assenyalat que "l'exposició està pensada per contraposar dues realitats; les problemàtiques i les seves alternatives" i ha afegit que la cooperació és "una capacitat que cadascú pot desenvolupar amb l'objectiu d'ajudar la gent més necessitada a obtenir un futur millor".

Per la seva banda, Alba Oliveras, membre de Justícia i Pau, s'ha mostrat molt orgullosa del resultat de l'exposició perquè fa temps que el Consell Municipal de Solidaritat s'estava plantejant realitzar un treball d'aquestes característiques "per promoure una política social que tracti la distribució de la riquesa i per donar a conèixer que la cooperació és molt més que transferir recursos".

Al seu torn, Óscar Humberto Melo ha parlat de la seva faceta com a activista i ha exposat que la seva tasca es basa en defensar els drets humans de Colòmbia, especialment a les zones més desprotegides, on "no hi ha centres de salut i l'educació és pèssima". Ha comentat que, "tot i el canvi de govern, no hi ha garanties de pau i seguretat perquè el narcotràfic continua sent un dels principals problemes que causa més morts.". De la seva estada a Catalunya ha afirmat que serà "un temps de reflexió" i que quan torni a Colòmbia continuarà col·laborant a fer pressió al govern "amb l'ajuda d'un equip d'advocats i el suport internacional".

La campanya "Manresa Rebel" combina activitats reflexives amb propostes d'acció que es porten a terme des de la regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa amb l'objectiu d'impulsar el comerç just com a una forma de col·laboració compromesa amb les causes de desigualtat