Prolífic primer dia de l'any a Manresa, amb set naixements en només nou hores

Entre les 12 de la nit i 29 minuts i les 8 del matí i 56 minuts, ahir, primer dia de l'any, a Manresa van néixer set criatures, una xifra de rècord. Cinc ho van fer a l'Hospital Sant Joan de Déu, on la mitjana és de quatre al dia. Les altres dues van néixer a la Clínica Sant Josep. Fins a l'hora de tancar l'edició no n'havia nascut cap més.



La primera d'arribar al món va ser Maria Cabrera Mata. Ho va fer en un part natural i amb 3,100 quilos de pes i 49 centímetres de llargada, quan passaven 29 minuts de la mitjanit. Només 16 minuts més tard de l'hora que havia nascut el primer nadó de Catalunya, la qual cosa és més que probable que l'hagi convertit en la primera criatura de l'any a les comarques centrals i la segona a Catalunya.



La mare de la Maria , Yaiza Mata Sastre, barcelonina i infermera de professió, que el dia de Reis farà 30 anys, comentava que «el millor regal, a mi ja me l'han deixat». El pare, Sergi Cabrera Torres, manresà de 38 anys, que és professor, feia broma amb la possibilitat de rebre algun obsequi pel fet de protagonitzar el primer naixement de l'any a Manresa i a les comarques centrals. «Uns quants bolquers ens anirien bé». La parella, que resideix a Sant Fruitós de Bages, té una altra filla, l'Alèxia, de dos anys. Comentaven que la menuda havia entrat a conèixer la seva germana sola per poder preservar la intimitat d'una trobada tan especial, i que li havia fet un dibuix.



La Yaiza i el Sergi, de fet, van començar el darrer dia de l'any amb la idea de poder-lo celebrar amb la família, però a 2/4 de 8 del vespre van començar les contraccions i a l'hospital ja se'ls van quedar. A la mitjanit encara es van poder desitjar l'un a l'altra un bon any. Després, ja se'ls va girar feina.



En una altra habituació molt a prop de la seva hi dormia el segon nadó de l'any a casa nostra. Ayoub Hamdane va néixer a la 1 i 46 minuts. Va pesar 3, 800 quilos i és fill de la Latifa i de l'Abdellatif. Nascuts al Marroc, viuen a Manresa fa més de deu anys amb dos fills més: Saad, de 7 anys, i Youssef, de 4. El tercer, en ordre cronològic, va néixer a la Clínica Sant Josep, a les 2 de la matinada i 6 minuts. Es tracta del manresà Martí Almirón Ortiz, que va pesar 3,160 quilos. El quart va néixer a l'hospital, a les 4 de la matinada i 48 minuts. És l'Ayan Doukkali. Va pesar 3,200 quilos i té cinc germans més. Resideixen a Manresa. Els tres dar-rers nadons ja van néixer a primera hora del matí. A les 7 i 43 minuts, a l'hospital, la Fatima; a les 8 del matí i escaig, a la Clínica, hi va haver el sisè, que ja estava programat. El setè, l'Adam, va arribar al món quan faltaven 4 minuts per a les 9 del matí, també a l'hospital.

El primer, a Terrassa



Emma Romero Martín es va convertir en el primer nadó català del 2019. La petita va néixer a l'hospital Mútua de Terrassa quan passaven tretze minuts de la mitjanit. Ho va fer amb 3,301 quilos i portant una «felicitat immensa» als seus pares, la Núria i el Jose.