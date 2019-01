Manresa recorda les 35 víctimes mortals del últims bombardeigs franquistes amb una exposició

Durant la Guerra Civil, l'aviació franquista, ajudada per les de Hitler i de Mussolini, va executar bombardeigs sistemàtics contra una població civil indefensa, que van provocar més de 5.000 morts a Catalunya. Manresa va ser bombardejada el 21 de desembre de 1938 i el 19 de gener de 193 9. Les accions van provocar la mort d'un mínim de 35 persones. El 24 de gener les tropes franquistes van entrar a la capital del Bages.

Amb motiu del 80è aniversari d'aquests fets, i continuant amb els actes commemoratius organitzats per l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Memòria i Història de Manresa, es durà a terme, el proper divendres, 18 de gener a les 7 de la tarda, la inauguració de l'exposició "I la mort va caure del cel. 80 anys dels bombardeigs franquistes a Manresa".

És una mostra innovadora que dedica un record especial a les 35 víctimes mortals que es van produir i que es podrà visitar al refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença, fins al 3 de març. El comissariat de l'exposició està format per Joaquim Aloy, Pep Castilla, Pep Corral, Conxita Parcerisas i Teresa Torra, membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa. La documentació històrica ha anat a càrrec de Pere Gasol i Joaquim Aloy. El disseny i la producció són de L'arada creativitat social.

Durant l'acte inaugural també es descobrirà una placa oferta per la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Manresa i el Consell de l'Advocacia Catalana que serà un homenatge permanent a les víctimes dels bombardeigs de l'aviació franquista sobre la població civil.

Els horaris d'obertura de l'exposició "I la mort va caure del cel. 80 anys dels bombardeigs franquistes a Manresa", són els següents: els divendres de 6 a 8 del vespre, dissabtes de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre, i diumenges de 12 a 2 del migdia.

Dissabtes i diumenges a la 1 del migdia es farà una visita guiada, i entre setmana hi ha la possibilitat de programar visites concertades per centres educatius de mitja hora de durada.

Aquesta exposició forma part dels darrers actes del programa de la Capitalitat de la Cultura Catalana, on no hi podia faltar la memòria històrica.



Continuen els actes commemoratius



La commemoració, que va començar el dissabte 22 i diumenge 23 de desembre amb l'espectacle multidisciplinari "Refugiar-se", continuarà el divendres 25 de gener amb la taula rodona "Els bombardeigs franquistes durant la Guerra Civil", que tindrà lloc a l'Espai Plana de l'Om a 2/4 de 8 del vespre, a càrrec de diversos especialistes.

En el marc del Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, el 29 de gener es farà la presentació de "Borrallons de neu. Viatge Manresa-Mauthausen", audiovisuals de Tànit Fernàndez i Isaac R. Folgarolas que tracten sobre l'experiència dels viatges d'alumnes als camps de concentració de Gusen i Mauthausen. Serà a 2/4 de 8 del vespre a l'Espai Plana de l'Om.

L'endemà, el dimecres 30, de les 10 del matí a les 2 del migdia, la Plaça Sant Domènec acollirà "Gestos per la Pau", activitats d'educació en valors i construcció artística col·lectiva, amb alumnes de quart d'ESO dels centres educatius manresans amb motiu del Dia Internacional de la No Violència.