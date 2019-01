L'entitat només farà audicions de cobla

No cobren cap quota als socis des de l'any passat i ja han deixat de programar sardanes, però Nova Crida encara no ha desaparegut. El president de l'associació, Leandre Fusté, diu que l'entitat continua en marxa però ara només organitzaran audicions aquest 2019, i l'any que ve ja decidiran si continuen amb una agenda similar a la d'aquest any. De moment, han organitzat per al dia 16 de febrer una audició a l'auditori de la Plana de l'Om amb la Cobla Bisbal Jove a dos quars de 7 de la tarda, amb motiu de les Festes de la Llum. Amb el lema «Amics dels concerts», Nova Crida programa aquest i un altre concert, també a l'auditori, el novembre pels volts de Santa Cecília, patrona dels músics. «A part, també organitzarem l'audició de la Plana de l'Om, com és tradicional», explica Fusté.

«Ja veurem si farem més activitats el 2020. De moment, només hem pensat en l'activitat per a aquest any. El 2018 ja vam estar a punt de desaparèixer, però volíem ser presents en les activitats de la capitalitat cultural de Manresa, i aquest 2019 encara subsistim. Però les persones que hi estem al capdavant tenim més de 70 anys i tothom s'ha de fer càrrec que som massa grans per organitzar ballades i cal gent d'altres generacions. En els darrers dos anys, hem intentat trobar un relleu, però no ha estat possible», destaca Fusté.