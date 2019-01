De 72 a 63 milions per quedar igual

? Manresa ocupa la mateixa posició del rànquing que l'any passat malgrat que el ministeri d'Hisenda passa d'atribuir-li un deute viu el 31 de desembre del 2016 de 72,4 milions a 63,2 milions un any després. Es tracta d'una reducció de 9,2 milions d'euros, que suposa un 13 % en un any. Aquesta positiva i significativa reducció de l'endeutament no s'ha vist reflectida en la millora en la posició en el rànquing amb un endarreriment que permeti a Manresa no ser al grup de capçalera, perquè els altres municipis també han reduït el deute.