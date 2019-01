Concentració a Manresa per exigir al govern del PSOE que reguli el preu dels lloguers

Diverses entitats anticapitalistes han convocat concentracions aquest dilluns a la tarda per exigir al govern del PSOE que reguli el preu dels lloguers. Manresa és una de les ciutats escollides per dur-hi a terme una de les manifestacions programades arreu de l'Estat espanyol. Es farà a les 7 de la tarda a la plaça Sant Domènec.

Els altres municipis on s'han convocat concentracions al llarg del dia d'avui pel mateix motiu són Barcelona, Madrid, València, Pamplona i Màlaga. Denuncien que aquest dimarts el govern de Pedro Sánchez aprovarà un reial decret sobre lloguers "sense incloure cap tipus de regulació de preus". Per protestar contra la nova regulació, el Sindicat de Llogaters i les entitats que s'han sumat a la protesta, entre les quals hi ha la PAHC Bages, han fet públic avui que volen ocupar diverses seus del PSOE i del PSC "fins que no es comprometin a regular els preus".

En el cas de Barcelona, la concentració està prevista per aquesta tarda a les 6 a la seu del PSC del carrer Pallars, al número 191. En un comunicat, els manifestants demanen acabar amb les pujades de preus, acabar amb les "expulsions injustificades", posar fi als fons voltor, la mobilització dels habitatges buits i acabar també amb els "abusos dels intermediaris".