Unes 80 persones visiten l´antic Conservatori en una matinal d´idees per dibuixar-ne el futur

Tres hores de recorregut per l'interior i l'exterior de l'edifici de l'antic Conservatori de Manresa van donar ahir els seus fruits, amb una llista de ben bé mig centenar de propostes per fer d'aquest edifici un futur centre de referència a la comarca dedicat a les arts escèniques. Aquest era l'objectiu de la plataforma Amics del Conservatori amb la matinal que va organitzar: copsar les idees expressades per la vuitantena de participants que s'hi van apuntar. I la conclusió general va ser clara; s'ha d'adaptar l'interior per ser més funcional i poder ampliar-ne els usos, i fer una rentada externa de cara, que doni visibilitat a l'antic claustre i obri l'edifici a les places.

La matinal va convocar veïns que hi anaven com a simples espectadors, arquitectes, actors, membres d'entitats i polítics. I no va ser en va; les conclusions que se'n van extreure es tindran en compte de cara al pla director sobre el futur de l'edifici previst per al proper mandat.

En grups d'una desena de persones i sota el guiatge d'un bon coneixedor de la història i els trets de l'edifici, els participants van recórrer tots els racons de l'antic Conservatori per fer-se una idea del que hi ha i del que voldrien que hi hagués, i al final, els relators que havien anat recollint les propostes de cada grup van fer una extensa posada en comú, i amb la sensació que s'havia fet una bona feina. I és que els grups es van mostrar molt actius i l'interès dels participants per definir el futur de l'edifici va quedar més que palès.

La història portada al segle XXI



Massa façana, i poca integració amb l'entorn. La trobada d'ahir va posar de manifesta la sensació unànime que l'edifici del Conservatori és excessivament tancat, exposa poc la intensa activitat que encara hi ha a l'interior, i dona l'esquena a les places (Sant Domènec, on es faria l'accés principal, i Fius i Palà), que es podrien integrar com uns elements escènics més. Però, a la vegada, és un edifici d'un gran valor històric, i amb la peculiaritat que integra un teatre dins un claustre.

La proposta de futur busca la combinació. Passa per la necessitat de conservar tant el teatre com el claustre, que, a més, s'hauria de fer visible. La resta ja no és tan important, i si cal, s'enderroca o es reforma per aconseguir un conjunt històric però adaptat al segle XXI.

Les arcades del claustre servirien per donar més obertura a l'edifici per les seves diverses façanes, que, alhora, es podrien convertir per si mateixes en un nou espai artístic, amb la possibilitat de projectar-hi mapatges, i apropar l'edifici a les places, on es podrien construir graderies (sense la font de Sant Domènec) i esdevenir espais de concerts i teatre al carrer.

També és important evitar les complicacions que té actualment la càrrega i descàrrega de material per la Muralla, i adaptar un espai pel car-rer de Jaume I amb accés directe a l'escenari. I, aprofitant totes les reformes, s'aposta per fer un vestíbul més gran, i si calgués, per fer créixer l'edifici en alçada.

A dins, també hi calen canvis. L'acceptació unànime de la seva idoneïtat com a futur centre per a múltiples arts més anllà del teatre no treu que també es pugui obrir a altres propostes. Especialment en el vessant de destinar una part del seu espai en un hotel d'entitats. I és que actualment hi ha una gran quantitat de dependències en desús des que el conservatori es va traslladar a l'antiga fàbrica Balcells. També es proposa fer-hi una residència per a artistes que vinguin a actuar, o fins i tot ser una delegació de l'Institut del Teatre, aprofitant que a partir del curs vinent Manresa acollirà un cicle superior d'arts escèniques.

També es demanen sales d'assaig, d'exposició, d'actuacions, o d'enregistrament..., que es podrien repartir entre l'Orfeó i les dependències de l'antic Conservatori, o al quart pis, on també es proposa un restaurant amb terrassa i vistes a la ciutat. Quant a l'escenari, es demana treure el pendent, i també la possibilitat d'anivellar-lo a una platea sense llotges, que resten visibilitat.

Amics del Conservatori ara recollirà les propostes en un document que, qui ho sap, podria ser l'embrió d'un gran equipament a Manresa.