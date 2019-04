Treballadors de l'administració reben formació al servei d'atenció LGTBI

L'Espai Jove Joan Amades de Manresa ha acollit una formació per als professionals dels serveis d'atenció a les persones del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa. Un total de 30 persones van assistir a la formació, organitzada pels Serveis d'Atenció Integral (SAI) LGTBI del Bages i Manresa, on hi van intervenir la Lluïsa Jiménez, responsable de l'Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI de la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat i la Rosa Almirall, directora de la Unitat de Trànsit del servei de promoció de la salut de les persones trans.

La sessió pretenia sensibilitzar als professionals dels Serveis Socials i d'atenció a les persones per dur a terme tasques de prevenció, detecció, atenció, i acompanyament dels infants i joves des de la diversitat sexual i de gènere. També es van donar a conèixer els recursos existents i la xarxa de serveis d'atenció integral LGBTI.