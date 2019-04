Reoberta l'avinguda Tudela en tots dos sentits per les Festes de Sant Jordi

L'avinguda Tudela de Manresa va recuperar la doble circulació de vehicles divendres al vespre, un cop finalitzats els treballs de se-nyalització horitzontal de la via i coincidint amb la celebració, ahir, de les Festes de Sant Jordi del barri de Saldes-Plaça Catalunya.

Es mantenen, però, les obres per ampliar i millorar les voreres de l'avinguda a l'entorn de la plaça Catalunya, que van començar a final de febrer amb un pressupost de 84.439 euros. Prèviament també es van renovar les canalitzacions de la xarxa de gas i aigua.

Ahir, els operaris van seguir treballant en l'ampliació de les voreres, fet que va provocar que la circulació en els dos sentits a l'avinguda Tudela es veiés dificultada en algun moment per la presència de màquines i camionets en un dels carrils. Els vehicles podien passar però havien de fer maniobres per esquivar els treballadors.

El trànsit es va veure també afectat en un altre punt del barri, en concret el vial de plaça Catalunya entre els carrers Saclosa i Martí Julià, que es va tallar des de les 7 del matí fins a les 8 del vespre amb motiu de les Festes de Sant Jordi organitzades per l'associació de veïns de la barriada.

Durant tot el dia hi va haver muntada la Fira de Sant Jordi, amb productes de la terra i artesans; al matí es va fer una ballada de country (la Festa Linedance), una trobada d'intercanvi de plaques de cava i una audició de sardanes amb la Cobla Contemporània de Sabadell. A la tarda, contacontes per a la mainada, un taller de circ i botifarrada per acabar.