La segona Festa del Riu plantarà parades, tallers i concerts al costat del Pont Nou, avui

La segona Festa del Riu convertirà avui l'esplanada del Pont Nou en un espai ple de propostes culturals i d'economia transformadora per gaudir en família en plena natura, a tocar del riu.

A banda dels concerts previstos, a la Festa del Riu s'hi podrà trobar un sector amb zones infantils i activitats per a joves i adults. A la gran plaça verda que es formarà hi haurà 48 parades d'iniciatives d'economia social i solidària. La gastronomia i el menjar també hi seran presents amb set parades per poder degustar productes de la terra. A l'Espai Debat s'hi presentarà el projecte del Planter Solar (11 h) i el Supermercat Cooperatiu de Manresa (12 h), i a l'escenari principal, integrants dels grups Txarango i Pallasos en Rebeldía parlaran sobre cultura i transformació social (16 h ).