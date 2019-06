El casal d'estiu de les Escodines ja no serà només per a infants en risc d'exclusió social

El casal d'estiu de les Escodines ja no serà només per a infants derivats des de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa per la seva condició de vulnerabilitat, sinó que la iniciativa s'obre enguany a tota la ciutadania i ho fa reconvertit en un projecte de lleure creatiu, en el que els infants que hi participin treballaran en la realització d'un espectacle de música, teatre i dansa que es podrà veure a finals de juliol.

Durant tres anys el casal d'estiu d'aquest barri ha estat enfocat a cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació i lleure d'infants en risc d'exclusió social, tots ells derivats des de Serveis Socials. Ara, però, com a novetat, qualsevol família de Manresa podrà inscriure el seu fill o filla al casal. L'únic requisit és que tingui entre 5 i 13 anys. Una cinquantena d'infants podran gaudir del casal, organitzat per l'Associació de Veïns de les Escodines en col·laboració amb l'Ajuntament. També com a novetat, aquest any el casal d'estiu es farà durant el mes de juliol i no a l'agost com fins ara.

Allunyar-se de la idea de gueto



Aquest migdia els responsables del projecte n'han presentat tots els detalls al Casal de les Escodines. La regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolaria, ha destacat el «positiu» canvi de format del casal, que es transforma en un «projecte molt més inclusiu». Santolaria ha subratllat que fins ara la idea era oferir berenar-sopar als infants i donar-los un espai on passar l'estona i divertir-se, però ara «l'Ajuntament ja cobreix les necessitats d'alimentació dels infants i és per això que s'ha volgut canviar el concepte».

El casal estarà centrat, doncs, en la cultura com a eix vertebrador. «En aquests 3 anys hem vist que els nens necessiten tenir accés a la cultura, és un dret que tenen», ha assegurat Carme Carrió, presidenta de l'associació de veïns. Carrió ha apuntat que un dels objectius és allunyar-se de la idea de gueto: «Semblava que ens estàvem convertint en això a causa de la precarietat econòmica, però d'aquest element ja se'n fa responsable el consistori», ha sentenciat. La presidenta ha volgut agrair la tasca de la regidoria i ha assegurat que «sempre ens hem sentit molt escoltats».

Han acompanyat Santolaria i Carrió l'equip de cinc persones que treballaran al casal d'estiu de les Escodines: Sebas Ayala, educador del barri de les Escodines; Marc Sierra, responsable de la biblioteca; Ariadna Torres, responsable de l'espai infantil; Sílvia Blavia, actriu i professora de teatre; i Anna Giralt, ajudant de direcció de la coral infantil de les Escodines. Tots ells lideraran la proposta de crear un espectacle teatro-musical amb els infants que assisteixin al casal d'estiu de les Escodines, els detalls del qual es presentaran més endavant.

Dilluns vinent, 10 de juny, s'obrirà el termini d'inscripcions. Es podran fer de forma presencial al casal de les Escodines. Totes les activitats es duran a terme de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda i de forma gratuïta.