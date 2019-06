ERC i JxM negocien un govern cremallera que serà el segon més ampli en democràcia

La taula de negociació amb Cristina Cruz, Marc Aloy i David Aaron López, per la banda republicana, i Joan Calmet, Valentí Junyent i Toni Massegú, per Junts per Manresa.

Negociació oberta entre Esquerra i Junts per Manresa per quadrar el govern de l'Ajuntament per als propers 4 anys que, amb 16 membres, serà el segon més ampli en democràcia després de la suma de 21 regidors de PSC, CiU, PSUC i PSAN en el tram inicial del primer mandat democràtic.

El 1979, PSC, CiU, PSUC i PSAN van firmar el que es va anomenar Pacte de Progrés amb Joan Cornet d'alcalde i van formar govern, tot i que aviat van sorgir problemes i un any més tard hi va haver trencadissa. El PSUC i el PSAN van sortir del govern, que va continuar amb socialistes i Convergència, que sumaven 15 regidors.

Del 1983 al 1987 el socialista Cornet va governar amb 13 regidors, suficients per a la majoria absoluta. Els dos següents mandats, amb Juli Sanclimens d'alcalde, Convergència va governar en minoria amb 12 regidors. Del 1995 al 2011 hi va haver govern tripartit de PSC, ERC i Iniciativa, primer amb 13 regidors, després amb 15 i, finalment, de nou 13.

El mandat 2011-2015, amb Valentí Junyent d'alcalde, el govern convergent va ser d'11 regidors, i el del 2015-2019, primer, amb 9 regidors convergents i suport extern d'ERC i, a partir del gener del 2016, el govern va ser de 14 dels 16 regidors que sumaven les dues formacions: Miquel Davins, d'Unió, va quedar fora i va passar a ser regidor no adscrit i Pol Huguet no tenia cartera. Després de l'expulsió de Mireia Estefanell sí que va entrar al govern.

A hores d'ara es mantenen trobades per configurar un govern cremallera amb 8 regidors republicans i 8 regidors de Junts per Manresa.

La configuració del cartipàs la porta a terme el mateix equip negociador de l'Acord de Govern per a Manresa (2019-2023) per part de Junts per Manresa -Valentí Junyent, Joan Calmet i Toni Massegú, tots tres càrrecs electes-, però per la banda republicana hi ha hagut un canvi i el president local d'ERC, Ramon Fontdevila, ha sortit de la taula negociadora i ha estat substituït per David Aaron López. Els altres dos càrrecs electes que la constitueixen són Marc Aloy i Cristina Cruz.

Segons l'acord de govern signat divendres passat al parc de la Seu, el nou govern municipal s'organitzarà en quatre àrees: Presidència, Territori, Serveis a les Persones i Desenvolupament Local.

La distribució de les àrees, de les regidories i de la resta d'atribucions del cartipàs municipal es farà de manera equitativa i equilibrada entre els regidors i regidores d'ERC i JxM.

De forma que tots dos grups s'obliguen a acordar de manera conjunta el nomenament dels càrrecs de lliure designació i dels representants institucionals en patronats, empreses i altres òrgans amb participació de l'Ajuntament de Manresa.

Fins ara, l'estructura s'articulava amb les àrees comandades per presidents i vicepresidents de diferent color polític per configurar una estructura cremallera que ara s'accentuarà.