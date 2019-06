La Fiscalia arxiva la denúncia del sindicat de Correus per retenció il·legal de cartes

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat la denúncia interposada pel sindicat Sipcte contra Correus per una suposada retenció il·legal de correspondència a les oficines de Manresa i de Piera. El text, al qual ha tingut accés Regió7, admet que hi ha hagut «acumulacions indesitjades» de cartes, però descarta qualsevol delicte penal per part dels responsables de l'empresa pública.

En lloc d'això, la resolució especifica que «les irregularitats detectades podrien donar lloc a algun tipus de sanció administrativa, o a una reclamació civil».

Precisament aquesta és la voluntat del sindicat, que es planteja presentar una demanda administrativa.

Ho ha explicat a aquest diari Manuel Aguilella, secretari d'Acció Sindical de Sipcte. L'any passat va denunciar a la Fiscalia, juntament amb Juan Agustín Sierra, secretari general de Sipcte, un presumpte delicte d'infidelitat de custòdia de documents privats per part dels responsables de Correus, a qui acusaven de tenir retingudes «il·legalment» milers de cartes i notificacions des de feia mesos a les oficines de Manresa i Piera.

Aguilella i altres representants del sindicat van ser citats a declarar als jutjats de la capital del Bages el gener passat.

En el document presentat a Fiscalia, els sindicalistes també denunciaven que no se substituïen les absències de treballadors, fet que provocava, deien, «estrès i conflictes permanents».



20.000 enviaments diaris

Segons la denúncia, a Manresa hi havia el setembre del 2018 més de 20.000 enviaments pendents d'entrega. Per a un dels investigats, Carlos Chimeno, director de la zona 3 de Correus (Catalunya), aquesta xifra de trameses pendents de lliurar no es pot considerar «greu», ja que, tal com va defensar en la seva declaració, l'oficina de Correus de la ciutat de Manresa disposa d'«una capacitat d'entrega de més de 20.000 enviaments diaris».