La calorada du més gent que passava amb el ventilador a comprar un aire condicionat

«Mai no havia vist tanta compra d'aires condicionats». Són paraules de Màrius Márquez, de la botiga d'electrodomèstics Márquez de Manresa. Explica que, normalment, els aires condicionats es compren quan l'estiu està més avançat i que la gent passa amb un ventilador, però que enguany ja han tingut moltes vendes. «No és que faci molta més calor que altres estius; el que passa és que, de cop, hem tingut 40 graus».

Márquez no és l'únic que aquest inici d'estiu, fruit de les altres temperatures, ha notat l'increment de vendes de ventiladors i, sobretot, d'aires condicionats. També ho confirmava, ahir a Regió7, l'encarregada de la botiga Miró, Laura Esteban, que situava en el 7 % l'augment de les vendes d'aquests dos electrodomèstics respecte al 2018. «Ens hem trobat més gent que compra un aire condicionat sense mirar el preu, com una inversió a llarg termini», potser preveient que les onades de calor cada vegada sovintejaran més. Pel que fa a aquest cap de setmana, preveia que també es vendrien més ventiladors i aires que l'any passat. «Mai en un dissabte la gent ve tan d'hora a comprar». Comentava que, «a partir del moment que no es pot dormir, és quan la clientela es desperta i ve a comprar». Actualment, de ventiladors, en aquest establiment en tenen de cinc proveïdors diferents –de preus molt diversos– per no fer curt, mentre que l'habitual era tenir-ne d'un o dos.

«Així com a l'hivern la gent dona per fet que ha de tenir calefacció a casa, a l'estiu cada cop n'hi ha més que pensa el mateix de l'aire condicionat». És la valoració que feia Ester Pujol, responsable de la botiga Juanola Photomaton, igualment de Manresa, com les altres dues. Ells també han notat una major venda d'aires condicionats. «És gent que feia temps que ho tenia pensat i que ara ho ha fet». També han venut molts ventiladors, però no han esgotat existències «perquè ja vam fer una bona previsió».