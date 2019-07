La grua de l'obra emergeix entre les tomaqueres dels horts

L'obertura del nou carrer ha suposat la desaparició d'horts urbans que hi havia al barri de la Sagrada Família. L'Ajuntament va arribar a acords amb alguns dels hortolans per traslladar-los en un terreny propietat del consistori. Al costat de l'escola Ítaca n'hi ha alguns. Ara és l'hora e les tomaqueres. Entre aquestes es pot veure la grua de l'obra de l'equipament comercial que hi ha a l'altra banda dels horts, al carrer Pilar Bertran Vallès.